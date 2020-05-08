Bir kişi daha aranıyor

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.Y. ile Ö.C. bu sabah ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis memuru Murat Döşenci, 5 Mayıs tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda M.Y.’nin kullanımında bulunan araçta üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının tutuklandığını, yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.C.’nin tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlı Ö.C.’nin tutuklanmasının ardından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ve neticesinin beklendiğini ayrıca vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktarırken bağlantılı bir kişinin daha arandığını sözlerine ekledi.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.