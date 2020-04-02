Bir Kıbrıslı Türk daha...

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler Covid-19 nedeniyle bir kayıp daha verdi.

Londra’nın Dagenham bölgesinde yaşayan, aslen Lefkoşalı 1956 doğumlu Türker Enver de bu sabah yaşama veda etti. Enver’in bir süredir hastahanede koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

KIBRISLI TÜRKLER (28 kişi)

Elmaziye Kamil, Mustafa Ahmet, Kâmil Ahmet (87), Ahmet Rasit, Yıldıray Faik, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şufta, Zülfiye Osman, Güney Osman Tarzan (77), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Fezile Mustafa, Doğan Ahmet Konkurt (72), Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Bali, Tayfun Salih (54), Ahmet Kâmil (62), Osman Mehmet (6?), Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf (Veci) (85) ve Türker Enver (63)