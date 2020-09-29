BİR KEZ DAHA MI AYNI FENALIK?

Yeni tip Corona virüsünün adanın kuzeyinde yeniden ‘başa bela’ olmasını hükümet sağlamıştı. Bilimin, aklın, mantığın, uzmanların görüşü yerine başka gailelerle hareket eden Başbakan ve buna ses çıkarmayan Başbakan Yardımcısı ile yasal haklarını kullanmayı beceremeyen Sağlık Bakanı’nın el birliğiyle yarattığı yeni ‘dalga’nın faturası çok ağır oldu.

Ölümlerin olmaması en sevindirici tarafı oldu elbette bu sürecin ve bunu sağlayan da yönetenler değil, sağlık çalışanları oldu.

Bayramda ülkeye girişlerin sınırsız ve karantinasız yapılması ile vakalar adeta patladı. Yerel vakalar arttı. Kaygı, korku, panik, endişe tüm toplumu sarmaladı. Hayatın ritmi düştü. İnsanlar gerekmedikçe sokağa çıkmaz hale geldi.

Sonuç ortadadır: Bütün uyarılara rağmen yanlış kararlar alan hükümet sayesinde şu an binlerce insan daha işsiz ve/veya gelirsiz kaldı.

Durumun vahameti günler geçtikçe, borçlular kapıya dayandıkça, harç ve benzeri her türlü vergi ile sosyal transferlerin son ödeme tarihi bitince, ödenemeyen elektrikler kesildikçe daha da su yüzüne çıkacak.

Tatar-Özersay koalisyonu, topluma yaptıkları bu ‘fenalıklar’ yüzünden hiç ama hiç unutulmayacak!

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Tüm bunlar yaşandı ama gelin görün ki aynı Tatar-Özersay hükümetinin aynı ‘fenalıkları’ bir kez daha yapmaya hazırlandığı yönünde ciddi iddialar ortalıkta dolaşmaya başladı.

Enfeksiyon Üst Kurulu’nun kararlarını uygulamayan, işine geleni alıp gelmeyeni kulak arkası eden hükümet 7 Eylül’de işler çığırından çıkınca ülkeye girişleri önce tamamen durdurmak, ardından sınırlandırmak zorunda kalmıştı. 1 Ekim’de, yani Perşembe gün bu süre dolacak. 7 gün karantina koşulu da dahil, 1 Ekim sonrası nasıl bir uygulama olacağı bilinmiyor.

İşte gözü seçimden başka bir şeyi görmeyen hükümet ortaklarının bu tarihte yeni adımlar atmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Amaç Türkiye’den yurttaş, yani seçmen getirmekmiş!

Dikkat buyurun, geçenlerde aldıkları bir kararla ‘KKTC yurttaşları, oturma izinliler, çalışma izinliler ve üniversite öğrencileri’ için PCR ve karantinayı ücretsiz yapma kararı aldılar. Aniden!..

İkinci adımda ülkeye gelen uçak sayısını artırmayı hedefledikleri yönünde ciddi duyumlar var. Halihazırda günde iki uçakla sınırlı ülkeye gelen yolcu sayısı…

Eh, üçüncü adım da muhtemelen karantinayı ya tamamen ya da kısmen kaldırmak olabilir. Mesela süreyi 7 gün değil, 4 ya da 3 güne indirmeyi planlıyor olabilirler.

‘Bilimsel değil’ mi dediniz?

Bilim kim, bu hükümet kim!

Bir başka iddiaya göre ‘karantina’ yerine ‘elektronik kelepçe’ye geçilecek… Bu amaçla yüklü miktarda ‘kelepçe’ alındığı söyleniyor.

Niyet başka olunca, ne bilim kalır uyulan, ne mantık, ne de akıl!..

Adını da ‘vaka sayısı azalıyor’ koyacaklar muhtemelen… Son günlere vaka sayısı azalıyor ya… Oysa test sayısı da oldukça düştü. Neden acaba?

Umarım tüm bu iddialar yalandır.

Zira kimsenin bu topluma bir kez daha bu kadar büyük bir ‘fenalık’ yapma hakkı yoktur.

Hiç kimsenin!..