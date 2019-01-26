*** Geçtiğimiz Cumartesi toprağa verilen “kayıp” yakını Annika Mihail, kızını büyütmek için evlerde temizliğe giden emekçi bir kadındı… Kardeşi Dimitris Hacıdimitriu, “Annika’ya Veda” yazısını bizimle paylaştı…

Bir “kayıp” yakını daha toprağa verildi…

Geçtiğimiz Cumartesi günü bir “kayıp” yakını daha toprağa verildi. 1974’te eşi Mihalakis Konstantinu “kayıp” edilen ve yıllar önce eşinden geride kalanlar bulunarak defnedilmek üzere Kayıplar Komitesi tarafından kendisine iade edilen Annika Mihail, kızını büyütebilmek için evlerde temizliğe giden bir kadındı… Cenaze törenine milletvekilleri ve Larnaka Belediye Başkanı katılarak ona bu son vedada ailesine saygılarını sundular…

“Kayıp” yakını Dimitris Hacıdimitriu, kızkardeşi Annika Mihail’e veda ederken, onunla ilgili bir yazı kaleme aldı… Dimitris, “Annika’ya Veda” başlıklı yazısını bize de gönderdi ve biz de bunu okurlarımız için Türkçeleştirdik.

“Kayıp” yakını ve barış aktivisti Dimitris Hacıdimitriu, “kayıp” yakını kızkardeşi Annika Mihail’e “Veda” yazısında şöyle dedi:

“Hoşça kal Annika…

Geçtiğimiz Cumartesi günü çok sevgili kızkardeşimiz Annika’ya veda ettik. Ağustos 1974’te Annika’nın eşi Mihalis “kayıp” edildiği zaman, kızı Katerina henüz birkaç haftalıktı… Annika sevgili kızını tek başına büyüttü…

Kilisedeki cenaze töreni, çoğunlukla olduğu gibi hüzünlü bir törendi. Düşüncelerim kızkardeşimin hayatına odaklanmıştı – o meşhur bir şarkıcı ya da meşhur bir film yıldızı değildi, büyük etkisi olan bir milyoner de değildi… Annika sade bir insandı, çok fazla bir eğitimi yoktu – hayatta kalabilmek ve evladını büyütebilmek için evlerde temizliğe gidiyordu. Aniden farkettim ki Annika’nın cenazesine hem Larnaka Belediye Başkanı, hem de bazı milletvekilleri de katılmıştı…

Önce bu durum beni üzmüştü – neden gelip üzüntümüzü ve kendimize ait bu alanı bozuyorlardı ki? Ancak hemen sonra şunu kavradım: Annika o kadar harika bir kadındı ki, onlar da tıpkı bizim gibi onu hatırlamak ve onore etmek için buraya gelmişlerdi.

Öyleyse Annika’yı bu kadar özel kılan şey neydi?

Bizim için Annika harika bir kızkardeşti, her zaman bizi destekler ve kendini hiç düşünmeksizin hep kendinden verirdi… Onca çok insanın hayatına dokanmış olduğunu fark etmek bile, onun o güzel karakterinin bir hatırlatmasıydı…

Katerina, annesi hakkında sevgi ve özenle dolu birkaç söz söyledi… Çok açık biçimde ve ancak bir çocuğun annesini tarif edebileceği şekilde duygularını aktardı…

Cenaze töreninin sonunda papaz da birkaç söz söyledi.

Papaz bize kilisenin zaman zaman Annika’ya maddi olarak yardım ettiğini anlattı, ta ki bir gün Annika “Ama papaz efendi, mahallemizde benden çok daha kötü durumda insanlar var… Artık bana yardım etmeyiniz” deyinceye kadar… Annika işte böyle bir kadındı: tüm Larnaka’yı yaya olarak dolaşıyor ve başka insanların evlerini temizliğe gidiyordu ekmek parası için ve kendinden daha kötü durumda olan insanları düşünüyordu… Bu başka bazı insanlar için ne büyük bir çelişkidir… Bir muhasipler ordusu istihdam ederek daha az ya da hiç vergi ödememeye çalışan milyonlerler… Şişkin maaşlarına karşın bir çikolatanın birkaç Euro’luk masrafını dahi “giderler” hanesine yazıp bunu talep eden politikacılar…

Annika maddi olarak yoksul olabilirdi ancak ahlaki doku bakımından bir gökdelen gibi dimdik ayaktaydı – o sözümona “meşhur” şahıslar ise onunla kıyas bile kabul etmezdi…

Papazın bu küçük öyküsü gerçekten de Annika’nın karakterini yansıtıyordu ve onunla gurur duymama neden oldu…

Hepimiz onun hayatından bir şeyler kazandık ve hatırası, biz onu tanıyanlarda sonsuza dek yaşayacaktır… Hoşça kal sevgili, cömert, sevgi dolu Annika… Şimdi artık dünyamız sensiz, daha kötü durumdadır…

Dimitris ve Tulla…”

(Dimitris Hacıdimitriu’nun yazısından Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ/YENİDÜZEN – 24.1.2019)

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Strovulos’ta kuyularda su seviyesi çok yükselince, kazı beklemeye alındı…

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu kazılar, yoğun yağışlar ardından devam ederken, Strovulos’ta sıra kuyularda yürütülen kazılarda kuyulardaki su seviyesi çok yükselince, kazı birkaç günlüğüne beklemeye alındı.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı’dan aldığımız bilgilere göre, yağışlardan dolayı derelerde su seviyesi çok yükseldi ve Strovulos’taki kuyulardaki su seviyeleri de yükseldi…

Dün Lefkoşa’da Strovulos’ta kazı yapılmakta olan kuyudaki su seviyesinin çok yükselmesi nedeniyle itfaiyenin suyu boşaltmaya yardımcı olduğunu ancak kazı ekibinin zemine ulaşamadığını belirten Karşılı, kazının birkaç gün süreyle beklemeye alındığını, su seviyesi düşünce kazıya devam edeceklerini belirtti. Strovulos’taki sıra kuyularda kazı ekipleri 1963 “kaybı” Kıbrıslıtürkler’in gömü yerini arıyor.

Lefkonuk’ta (Geçitkale) bir okurumuzun göstermiş olduğu alanda kazı ekibi trençleme yapmaya devam ederken, trençleme esnasında çıkarılan toprakları da kontrol ediyor.

Bir diğer kazı Yerani’de (Turnalar) devam ediyor ancak bu kazı alanı dere yatağında olduğu için, çamurlu yerler kurumaya bırakılırken, kuruyan yerler kazılıyor.

Mağusa’nın içinde bir hendeğin içerisinde bazı “kayıp” Kıbrıslırumlar’ın 1974’te gömülmüş olduğu bilgisi üzerine burada da kazı ekibi, sözkonusu hendeği bulmaya çalıştıkları bir diğer kazıyı sürdürüyor.

Hamit Mandrez’de trençlemeye devam edilirken, Siskilip’te de (Akçiçek) kazılar sürdürülüyor.

Bir diğer kazı ise Aşşa’da (Paşaköy) askeri bölgede devam ediyor. Askeri birliğe girişin sağ tarafında bazı “kayıp” Kıbrıslırumlar’ın gömülmüş olduğu bilgisi üzerine Kayıplar Komitesi, burada kazı başlatmış bulunuyor.

Kayıplar Komitesi kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.