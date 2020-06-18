“Bir karar verin, tamam mı devam mı?”

Mecliste söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin ciddiyetsiz olduğunu kaydetti, siyasi skandala işaret etti. Özyiğit, nisabın muhalefet tarafından sağlandığını söyledi, hükümetin nisabı sağlamamasını eleştirdi. Hükümetin kendi içinde bir bütün olmadığını söyleyen Özyiğit, “Kendi aranızda karar verin, tamam mı devam mı?” diye konuştu. Özyğit’in bu sözlerine UBP’li vekiller tepki gösterdi.