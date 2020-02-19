Bir işçiden ciddi iddialar: 'DARP, TEHDİT’

Çalışma izniyle ülkede bulanan Bangladeşli Mohammad İsmail Bhuiyan, ‘mağdur’ edildikleri için polise giden işçilerin ‘tehdit ve şiddete’ maruz kaldığını ileri sürdü: “Her gün gelip birkaç kişiyi alıyorlar, tokat atıp, tehdit ediyorlar… Memleketinize yollarız diyorlar”

“Bakanlıktan müfettişler geldi, ancak Bangladeşli işçilerin konuşmasına izin verilmiyor. Bir mühendis, tokat atıyor, işçileri dövüyor. Her gün gelip birkaç kişiyi alıp gidiyorlar. ‘Sizin ayaklarınızı kırarım, memleketinize gönderirim’ diye tehdit ediyorlar, korkutmaya çalışıyorlar.”

Çalışma izniyle ülkede bulanan Bangladeşli Mohammad İsmail Bhuiyan, ‘mağdur’ edildikleri için polise giden işçilerin ‘tehdit ve şiddete’ maruz kaldığını ileri sürdü.

Polise giden işçileri tanıdığını belirten Bangladeşli Mohammad İsmail Bhuiyan, “Her gün gelip birkaç kişiyi alıyorlar, tokatlayıp tehdit ederek, memleketinize yollarız diyorlar” şeklinde konuştu.

Gazeteci Hüseyin Kıral’a konuşan Bhuiyan, ülkedeki Bangladeşli çalışanları temsil ettiğini söyledi, işçilerin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

“Çok kötü muamele görüyorlar”

Bhuiyan, Pazartesi günü polise giderek, “Ödenmiyoruz, pasaportumuza el konuldu, çalışma iznimiz yapılmıyor ve insanlık dışı şartlar altında yaşıyoruz” diye ifade veren işçileri tanıdığını ifade ederek, “Ülkede benim bildiğim kadarıyla 3 binden fazla Bangladeşli işçi var. Bu söz konusu inşaatta 300 kişi çalışıyordu, 200’ü polise giderek ifade verdi” dedi.

İşçilerin ‘mühendis’ tarafından tehdit edilip fiziksel şiddet gördüğünü öne süren Bhuiyan, çok kötü muamele gördüklerine dikkat çekti.

“Bir mühendis, tokat atıyor, işçileri dövüyor. Her gün gelip birkaç kişiyi alıp gidiyorlar”

Bhuiyan, sadece 30 işçinin çalışma iznin yapıldığını ifade ederek, işçilerin dört aydır maaş alamadığını savundu.

Bhuiyan’ın ifadeleri şöyle:

“Bakanlıktan müfettişler geldi, ancak Bangladeşli işçilerin konuşmasına izin verilmiyor. Bir mühendis, tokat atıyor, işçileri dövüyor. Her gün gelip birkaç kişiyi alıp gidiyorlar. ‘Sizin ayaklarınızı kırarım, memleketinize gönderirim’ diye tehdit ediyorlar, korkutmaya çalışıyorlar. Bir odada 70 kişi kalıyor, tuvalet yemekhane her şey sıkıntılı…”.

İşçilerin memleketlerinde bakması, para göndermesi gereken aileleri olduğuna işaret eden Bhuiyan, “Bu insanlar dört ay ne yapacak? Kıbrıs’ta kalmak için çalışma izni lazım, pasaportlarını da alamıyorlar…” dedi.