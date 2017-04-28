Bir ilk…“Mitral Kapak Mandallama” yöntemi

Mitral kapak mandallama işlemi Kıbrıs’ta ilk defa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi

Ülkemizde diğer sağlık kurumlarından birinde 6 hafta önce bypass cerrahisi geçiren hastanın çarpıntı, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonucunda, sol kalp kapakçığında ciddi mitral yetersizlik bulunduğu saptandı. Kısa bir süre önce geçirdiği cerrahi işlemin ardından ikinci bir cerrahi müdahalenin hasta açısından büyük risk taşıyacağı kanaatiyle hasta, Kıbrıs’ta ilk defa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları tarafından uygulanan, ameliyatsız, Mitral Kapak Mandallama Yöntemi ile tedavi edildi.



