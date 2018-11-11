Bir ilk yaşandı

KKTC A Milli Kadın Takımı ile Sampi Kadın Milli Takımı, Girne Mete Adanır Stadı’nda tarihi bir maça çıktı. Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) çatısı altında ilk kez bir kadın milli maçı oynandı. Karşılaşmayı 4-0’lık skorla konuk Sampi kazanırken, CONIFA tarihinde bir ilk yaşanmış oldu.

Mete Adanır Stadı’ndaki öncesinde her iki takım seremonide birlikte objektiflere poz verdi. KKTC A Milli Takımı Sevim Okur, Zeynep Süngü, Zaliha Ersöz, Sıdıka Nurtunç, Mine Dayı, Zehra Borazancı, Cemre Kara, Ümmühan Baş, Dilek Özbilen, Ayten Kaptan ve Nazlı Sökmen ilk 11’i ile sahaya çıktı. Kadro da yer alan Sena, Ayşe ve Fatma teknik ekipten forma şansı bulan yedek oyuncular oldu. Şakir Azizoğlu’nun orta hakem olarak görev yaptığı, Nurhan Kutlugül ve Rüya Sakallı’nın yardımcı hakem olarak görev yaptığı maçın dördüncü hakemlik görevini Sabriye Atikoğlu gerçekleştirdi. Konuk Sampi’ye galibiyeti getiren golleri 27’nci dakikada Sigrun Linaker, 57’nci dakikada Emilie Kristiansen ve 65’inci dakikada Sandra Rebecca ve 90+1’inci dakikada Chistina kaydetti.