Bir haftalık bilanço: 1 ölü, 29 yaralı…

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftada meydana gelen 67 trafik kazasında 1 kişi öldü 29 kişi yaralandı.

Meydana gelen tüm kazalarda toplam 351 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 22, Mağusa 16, Girne 17, Güzelyurt 5 ve İskele 7 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 591 trafik suçu tespit edildi.

BİR HAFTADA 591 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ



Polisin, 26 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde yaptığı haftalık rutin trafik kontrollerinde 591 kişi suçlu bulundu.



Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 166’sı süratli, 6’sı tehlikeli, 15’i dikkatsiz, 29’u seyrüsefer ruhsatsız, 16’sı sürüş ehliyetsiz, 9’u muayenesiz, 19’u sigortasız, 15’i alkollü, 24’ü“A” yol kullanma izinsiz, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Sürücülerin 99’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 59’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü taksimetre bulundurmamak ve 114’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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