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  3. Bir haftada Larnaka Havaalanı’ndan toplam 85 sefer yapıldı
Bir haftada Larnaka Havaalanı’ndan toplam 85 sefer yapıldı

Bir haftada Larnaka Havaalanı’ndan toplam 85 sefer yapıldı

Larnaka Havaalanı’ndan toplam 85 gidiş ve geliş yapıldı, yaklaşık 7 bin kişi adaya geldi ve adadan ayrıldı. 

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Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, COVID-19 salgını nedeniyle 21 Mart’ta faaliyetine ara veren ve 9 Haziran’da uluslararası uçuşlara yeniden açılan Larnaka Havaalanı’ndan toplam 85 gidiş ve geliş yapıldı, yaklaşık 7 bin kişi adaya geldi ve adadan ayrıldı. 
Hermes Airports şirketinin sözcüsüne göre, 9 Haziran – 15 Haziran tarihleri arasında 85 uçuşla Kıbrıs’a ve Kıbrıs’tan yaklaşık 7 bin yolcu yararlandı. 
Verilere göre, adaya 2950 yolcu taşıyan 42 uçuş yapıldı; 4,039 yolcu taşıyan 43 uçuş adadan ayrıldı.
Adaya gelen Kıbrıslılar veya adadan ayrılan yabancı vatandaşları (toplam 1266 kişi ) taşıyan 19 uçuş yapıldı; 618 Kıbrıs vatandaşı 9 uçuşla adaya geldi ve 608 kişi 10 uçuşla adadan ayrıldı.
Adaya gelen Kıbrıslılar Mısır, Katar, Romanya,  Güney Afrika, Ukrayna ve Birleşik Krallık’tan geldi.

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