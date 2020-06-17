Bir haftada Larnaka Havaalanı’ndan toplam 85 sefer yapıldı

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, COVID-19 salgını nedeniyle 21 Mart’ta faaliyetine ara veren ve 9 Haziran’da uluslararası uçuşlara yeniden açılan Larnaka Havaalanı’ndan toplam 85 gidiş ve geliş yapıldı, yaklaşık 7 bin kişi adaya geldi ve adadan ayrıldı.

Hermes Airports şirketinin sözcüsüne göre, 9 Haziran – 15 Haziran tarihleri arasında 85 uçuşla Kıbrıs’a ve Kıbrıs’tan yaklaşık 7 bin yolcu yararlandı.

Verilere göre, adaya 2950 yolcu taşıyan 42 uçuş yapıldı; 4,039 yolcu taşıyan 43 uçuş adadan ayrıldı.

Adaya gelen Kıbrıslılar veya adadan ayrılan yabancı vatandaşları (toplam 1266 kişi ) taşıyan 19 uçuş yapıldı; 618 Kıbrıs vatandaşı 9 uçuşla adaya geldi ve 608 kişi 10 uçuşla adadan ayrıldı.

Adaya gelen Kıbrıslılar Mısır, Katar, Romanya, Güney Afrika, Ukrayna ve Birleşik Krallık’tan geldi.