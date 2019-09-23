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Bir haftada 77 trafik kazası

Bir haftada 77 trafik kazası

Trafikte 16-22 Eylül arasında 77 kaza meydana geldi.

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 Trafikte 16-22 Eylül arasında 77 kaza meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda 23 kişi yaralandı. Kazaların 25’i süratli araç kullanmak, 17’si kavşakta durmamak, 15’i yakın takip, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak ve 10’u da diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazaların 23’ü Lefkoşa, 22’si Girne, 21’i Mağusa, 6’sı İskele,  5’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.

Foto: Arşiv

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