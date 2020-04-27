Bir haftada 468 tutuklama

Polis, bir haftada 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 4 kişinin işyerini açtığını, 17 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını duyurdu. Söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Polisin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 20 – 27 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 284 kişinin kısmi, 163 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 17 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."

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