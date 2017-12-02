Bir haftada 2 kupa

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Basketbolda Büyük Erkekler Ligi’nde yeni sezon öncesinde yapılan turnuvalara Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) damga vurdu. Bordo beyazlı ekip, bir haftada 2 kez kupa kaldırdı.

İlk önce Cumhuriyet Kupası’nı kaldırdı

Basketbol’da 20 – 23 Kasım tarihlerinde oynanan Cumhuriyet Kupası’nda finale Yakın Doğu Üniversitesi ve Koopspor karşılaşmıştı. 23 Kasım Perşembe akşamı Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşan iki ekip, nefes kesen bir maça imza attı. Normal süresi 74-74 biten final karşılaşmasında 5 dakikalık uzatma oynandı. Uzatma anlarında rakibine şans tanımayan YDÜ, maçı 89-80 kazanarak Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.

Bir hafta sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası

Basketbolda Büyük Erkekler Ligi’ni geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan YDÜ, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda son kupa şampiyonu Girne Üniversitesi ile karşılaştı. Geçtiğimiz Perşembe akşamı yine Atatürk Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı maçta, ilk 3 periyodu üstünlükle geçiren Girne Üniversitesi, sonunu getiremedi ve maçı kaybetti. Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 65-59 önde bitirerek, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın da sahibi oldu.

Yeni sezon öncesi gövde gösterisi

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi, lig öncesinde 2 kupa birden kaldırarak rakiplerine gözdağı verdi. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kazandığı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nda YDÜ, üçüncü olmuştu.