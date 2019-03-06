Bir hafta boyunca yağmur yok
Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek, bir hafta boyunca yağmur beklenmiyor.
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Yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede bir hafta boyunca yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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