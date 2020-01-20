Bir hafta arayla ikinci ZAM!

10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 70 TL’den 73 TL’ye çıkarıldı. 13 Ocak’ta yapılan 4 TL’lik zam ile 70 TL’ye çıkarılan tüp gaza 3 TL daha zam geldi.

Şirketlerden alınan ve henüz resmi olarak açıklanmayan uygulamayla ev tipi tüp gazlarının 70 TL’den 73 TL’ye yükseltildiği öğrenildi.

Jetgaz ile İntergaz'ın zammı uygulamaya koyduğu öğrenilirken Koopgaz'ın gün içinde alınacak karara göre hareket edeceği belirtildi.