Bir günde bin 500 uçuş



Kıbrıs’ın güneyinin “FIR (Uçuş Bilgi Bölgesi) Hattı”nda 24 saat içerisinde bin 500 uçuş gerçekleştirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi son günlerde sadece Larnaka ve Baf Havaalanlarında değil, “Lefkoşa FIR Hattı”nda da tarihi rekorların kaydedildiğini belirtti.

Çarşamba günü Lefkoşa Rum kesimindeki Uçuş Kontrol Merkezi’nin bugüne kadar yönettiği en yoğun hareketliliğin kaydedildiğini aktaran gazete, 24 saat içerisinde “FIR Hattı”ndan bin 500 uçuş gerçekleştirildiğini aktardı.

Buna göre kontrolörlerin kesintisiz olarak saatte ortalama 62-63 uçuşu yönetmek zorunda kaldığını belirten gazete, gayri resmi verilere göre son üç yıl içerisinde “Lefkoşa FIR Hattı”nda hareketliliğin yüzde 50 oranında artış gösterdiğini kaydetti.

Gazete geçen yıl yoğun dönemde günde bin 300 uçağın geçişinin olduğu aktardı.

Haberde Lübnan, Türkiye ve İsrail’den “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde hareket eden uçakların sayısında büyük artış olduğunu yazan gazete, “FIR Hattı”nda belirli bir yükseklikten geçen uçakların sayısında da artış olduğunu belirtti.