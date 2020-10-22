Bir günde 3 ölüm

Tepebaşı’nda yapımı devam eden Makyol Tünel Şantiyesi’nde çalışan Halil Yeni (E-52), bu sabaha karşı 04.00’te iş yerinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



EVİNDE ÖLÜ BULUNDU…

Lapta’da yaşayan Sinan Dede (E-63), bu sabaha karşı evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Dede’nin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “hiper tansiyon ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lapta’da yaşayan Ali Tüccar (E-71) bugün kendi yaşamını sonlandırdı; soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.