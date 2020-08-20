Bir günde 3 ölüm
Mağusa’da John Albert Turner, Lapta’da Philip James Procter ve Lefkoşa’da Salih Gökdel dün yaşamlarını yitirdi.
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Mağusa’da dün saat 21.00 sıralarında John Albert Turner’in (E-44) kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yine dün Lapta’da saat 22.45 sıralarında, Philip James Procter’in (E-59) evinin araç park yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Öte yandan, Lefkoşa’da sakin Salih Gökdel (E-69) kaldığı evde aniden rahatsızlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Polis üç olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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Etiketler : ölüm, John Albert Turner, Philip James Procter, Salih Gökdel
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