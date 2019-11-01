Bir günde 3 ölüm

Lefke, Girne ve Mağusa’da dün 3 kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Lefke’de 52 yaşındaki Hüseyin Candağ, Girne’de 46 yaşındaki Bülent Günaydın ve Mağusa’da 61 yaşındaki Ethem Karadağ kalbine yenik düştü.

Polis şu bilgiyi paylaştı:

Ölüm yolda yakaladı

31.10.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefke’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaya olarak yürümekte olan Hüseyin CANDAĞ (E-52) aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Günaydın evinde ölü bulundu

31.10.2019 – 01.11.2019 tarihleri 21:00-05:35 saatleri arasında Girne’de sakin Bülent GÜNAYDIN (E-46) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Misafirlikte yaşamını yitirdi

31.10.19 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Mağusa’da bir iş yerinde misafir olarak bulunan Ethem KARADAĞ (E-61) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.