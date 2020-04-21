YDP Genel Başkanı Arıklı, Domuzcular Burnu’ndaki Askeri Hastane’nin boş olduğuna işaret etti, neden askerden istenmediğini sordu.

Erhan Arıklı, sağlık ve ekonomi alanındaki çalışmaların at başı götürülmesi gerektiğini de ifade ederken, Hükümet’in güven veremediğini söyledi.

Krizin el yordamı ile aşılmaya çalışıldığını savunan Arıklı, düşen petrol fiyatlarına işaret etti, elektrik fiyatlarında indirim yapılmamasını eleştirdi.

Arıklı, hafif suça karışmış bazı suçluların tahliye edilebileceği görüşünü de belirtti. Erhan Arıklı, “Lale devri bitti, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak durumundayız” dedi.

Vatandaştan fedakarlık beklerken, devletin de tasarrufa gitmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, Mağusa ve Lefkoşa’da kullanılan testlerin fiyat farklılığına da işaret etti.

Pandemi Hastanesi’nin yerine karar verilememesini, sıklıkla yer değiştirilmeye gidilmesini eleştiren Arıklı, Domuzcular Burnu’ndaki Askeri Hastane’nin boş olduğuna işaret etti, neden askerden istenmediğini sordu.

45 günlük süreçte Başbakan’ın çelişkili ifadelerine değinen Arıklı, “Bir gözünüz vatandaşın cebinde, bir gözünüz Türkiye’den gelecek parada” dedi.

‘Tahvil’ çıkarılması gerektiğini görüşünü de aktaran Arıklı, Hükümet’in 1500 TL katkıyı da yüzüne gözüne bulaştırdığını savundu.

45 günlük sürenin gereken hiçbir tedbir almadan, Hükümet Tarafından hoyratça kullanıldığına vurgu yaptı.