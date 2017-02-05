Bir garip duyuru!

Hamitköy’de bugün ‘Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz’nin Yaşadığı Sevgi, Hoşgörü ve Mutluluk’ konulu program düzenleniyor

YENİDÜZEN

Hamitköy’de kapı kapı gezildi, vatandaşlar ‘Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz’nin Yaşadığı Sevgi, Hoşgörü ve Mutluluk’ konulu programa davet edildi.

Semazenler Derneği tarafından organize edildiği duyurulan programda hediyelerin dağıtılacağı ifade edildi, SEVGİ SOHBETİ, canlı ilahi dinletisi ve Mevlevi semazen gösterisinin yapılacağı da belirtildi.

Program Hamitköy Spor Kulübü’nde bugün saat 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.