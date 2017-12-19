Bir garip araba hırsızlığı!

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandığı iddia edildi. Tünay Abik isimli yurttaş, GP 595 plakalı Nissan marka aracının evinin önünden çalındığını söyledi, yardım çağrısında bulundu. Polis Basın Subaylığı ise Anıl Abik Oto Galeri sahiplerinin kullanımındaki araç ile ilgili yaşananların polisin bilgisinde olduğunu, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı

Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde dün sabah saatlerinde garip bir hırsızlık olayı yaşandığı iddia edildi.

Tünay Abik isimli yurttaş, GP 595 plakalı Nissan marka aracının evinin önünden çalındığını iddia etti, çalınan aracının fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi.

Polis Basın Subaylığı ise Anıl Abik Oto Galeri sahiplerinin kullanımındaki araç ile ilgili yaşananların polisin bilgisinde olduğunu, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Tünay Abik, olayın saat 10.00 sıralarında yaşandığını söyledi, hırsızlık ile ilgili polise bilgi verdiğini kaydetti.

Abik, aracı işler vaziyette bırakarak bir şey almak için eve gittiğini, döndüğünde ise aracını bulamaması nedeniyle polise şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden de aracın fotoğraflarını yayımlayan Abik, arabasını görenlerin kendisini 0533 872 91 86 numaraları hattan aramasını istedi.



