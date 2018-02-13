Bir galibiyetten fazlası: 2-3

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasının kapanış maçı müthiş bir maça sahne oldu. Binatlı ile GAÜ Çetinkaya arasında Üner Berkalp Stadı’nda oynanan mücadelede Çetinkaya 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak zirveye ortak oldu. Maçta 12. dakikada Evor’un penaltı golü ile öne geçen Binatlı, 49’da Burak Sarıkaya’nın golü ile iki farklı üstünlük yakaladı. Çetinkaya’da yapılan üç değişiklik sonrasında önce 70’te David Solomon farkı bire indirdi, 80’de Esin Sonay’ın penaltısı skoru eşitledi. Serhan Önet’in 88’de kafa golü Çetinkaya’ya hem galibiyet hem de zirveyi getirdi. Bu skorla Çetinkaya puanını 37 yaparak lider Yenicami ile aynı puana yükseldi. Binatlı ise 34 puanda kaldı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek**, Hakan Gök**, İsfendiyar Açıksöz**

BİNATLI

Yusuf Yontar**

Eren Can Aslan*

Kemal Yıldırım*

Erbay Bertiz**

Çağdaş Arslan*

Taner Bingöllü**

Mehmet Erol**

Şenol Şöför**

(Dk.44 Burak)**

(Dk.82 K. Uçaner)

John Evor Bello**

Ebimobowei Peter**

Mehmet Neşe*

(Dk.68 Reşit)*

TD: Hasan Topaloğlu

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz*

(Dk.53 M. Şakar)**

Serkan Önet**

Abbas Osum*

(Dk.53 İ. Çıdamlı)**

Hüseyin Kayalılar**

Tunç Özgürgün**

Erdinç Börekçi*

Serhan Önet***

Sercan Demirman**

Barine Eko*

David Solomon**

Ümitcan Babahan*

(Dk.53 Esin Sonay)**

TD: Turan Altay

GOLLER: Dk.12 (P) John Evor Bello, Dk.49 Burak Sarıkaya (Binatlı) – Dk.71 David Solomon, Dk.80 (P) Esin Sonay, Dk.88 Serhan Önet (GAÜ Çetinkaya)

Fotoğraf: Burhan GÜRKAN