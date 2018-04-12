Bir galibiyete şampiyonluk…

U21 Süper Lig’in 27’nci haftasına 69 puanla lider giren Cihangir, hafta sonunda oynayacağı Binatlı deplasmanından galibiyet aldığı durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. En yakın takipçisinin 10 puan önünde zirvede bulunan kırmızı mavili oyuncular, Binatlı’yı mağlup etmesi durumunda bitime 3 hafta kala şampiyonluk kutlamış olacak. Mesarya ekibinin şampiyonluk maçı, Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma, Binatlı Erhan Şendur Antrenman Sahası’nda oynanacak.