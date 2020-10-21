Bir fincan kahvenin öyküsü

Devrim DEMİR

Kıbrıslıların vazgeçilmezi kahveye yeni bir tat getiren Şifa Atikoğlu, YENİDÜZEN’e konuştu

Kadınlara iş imkânı sunmak, yerli üretime destek vermek amacı ile çocukluk hayalini gerçekleştiren Şifa Atikoğlu, ürettiği kahve ile yeni bir damak tadını da gündeme taşıdı.

Her kadının kendi ayakları üzerinde durma gücüne sahip olduğunu ifade eden Atikoğlu, birçok kadına iş imkânı sunarken, severek yapılan her işin başarı getirdiğine inanlardan.

Diyetisyenlik mesleği ile de tanınan Şifa Atikoğlu, mesleği gereği birçok karakterle tanıştığını, her dinlediği hikâyede kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini öğrendiğini söyledi.

Atikoğlu: “Asla pes etmem inancımı kaybetmem”

Şifa Atikoğlu, kadınların üretebileceği taraftarı olduğunu ifade ederek küçüklüğünden beri hayallerinin peşinden koştuğunu ve hiç pes etmediğini anlattı.

Atikoğlu, “Mesleğim diyetisyenlik. Bu meslekte binlerce farklı karakter tanıdım, dinledim ve kadınların asla başkasına muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabileceğine inandım. Geçtiğimiz bu zor süreçte yerli üretime katkı sağlamak adına elimi taşın altına koyarak hem yeni bir girişim hem de kadınlara iş imkânı sağlamak için bu yola çıktım. Yoluma birçok engel çıksa da asla vazgeçmem ve inancımı da kaybetmem” sözlerini kullandı.

“Kahve Kıbrıslının kültürüdür”

Kahvenin Kıbrıs halkında ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Atikoğlu, ürettiği kahve ile yeni bir damak tadı ile insanları buluşturmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Projedeki esas amacının birçok kadına iş imkânı sunarak ayaklarının üzerinde durmaları gerektiğini öğrenmeleri için bir kapı açtığını ifade eden Atikoğlu, “Her işte başarılı olmanın yolu önce insanı sevmekle başlar. Kahve’de sevgi ile oluşur ve bir kadının elinin değmesi gerektiğine inandım. Bu yola çıkarken önce inandım, sonra birçok kadınla beraber başaracağımıza inandık. Hiçbir kadın kimseye muhtaç olmadan, başarılı olabilir. Kahve işi şimdilik butik şeklinde fabrikasyon değildir. Halkımız önce ‘Dedecan’ kahvesini tanısın, hedefimiz, yeni yıldan sonra market raflarında kahvemizi görmek” dedi.

“Başarıya kimse elleri cebinde tırmanmaz”

Diyetisyenlik mesleğini de sürdüren Şifa Atikoğlu, her kadının başarılı olabileceğine dikkati çekerek, önlerine çıkan her engeli büyük sabırla aşabileceklerini söyledi.

Atikoğlu, projesine kadınların çok büyük bir ilgi gösterdiğini yaratılan iş imkanı ile bir çok kadının özgüven kazandığını belirterek, “Başarıya kimse elleri cebinde tırmanmaz. Başarmanın sırrı çok çalışmaktır” dedi.