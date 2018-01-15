Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı "Yaratıcılık ve Geliştirilmesi" dersi kapsamında "Bir Elin Nesi Var?" adlı etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından hazırlanan renkli ve yaratıcı eğitim materyallerinin sergilendiği etkinlikte, üniversite öğrencileri ve akademisyenleri de aktivitelere katılarak becerilerini sergiledi. Uluslararası Final Üniversitesi’nin uygulamalı eğitim felsefesi çerçevesinde, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamada pekiştirmesini sağlayan etkinlik, aynı zamanda Okul Öncesi Öğretmenliği Programı öğrencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

RENKLİ STANDLAR, İLGİNÇ İSİMLERİYLE SERGİYİ GEZENLERLE BULUŞTU

Okul öncesi eğitimde yaratıcı eğitim materyallerinin çocukların öğrenme becerilerini artırması ve yaratıcılıklarını geliştirmesinden yola çıkılarak Okul Öncesi Öğretmenliği programı, ‘Yaratıcılık ve Geliştirilmesi’ dersi kapsamında, bölüm öğrencileri tarafından hazırlanan eğlenceli, renkli ve yaratıcı eğitim materyallerini sergiledi. “Bir elin Nesi Var?” adıyla gerçekleştirilen sergi, Uluslararası Final Üniversitesi kütüphane katında gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan interaktif sergide, sergiyi izlemeye gelen Uluslararası Final Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeli de aktivitelere katılarak bulmacalar çözdü, resimler çizdi ve çeşitli materyalleri bir araya getirerek görsel kompozisyonlar oluşturdu. Etkinlikte yer alan birbirinden renkli stantlar, “Bence yaratıcılık”, “Deyim deyim, ne ‘deyim’?, “Bil bakalım nereden geliyor?”, “Resimli yolculuk: Foto-Roman”, “Şiirim şekil, önümden çekil?”, “Sen hiç Filebek gördün mü?”, “Sanki biraz karıştırdık”, “Bak postacı geliyor, gelecekten selam veriyor”, “Tamam mı, devam mı?”, “Beyin yakan sorular”, “Önüm-arkam, sağım-solum; resim”, “Neydi, ne oldu?”, “Tekrar tekrar, tekrar eden tekrarlar” ve “Bence bu sergi…” isimleriyle içerikleri hakkında ip uçları verdi.