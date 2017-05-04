Bir ‘diyet’ olasılığı…

Dilara Topcan

Belki de hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimizi bilmiyoruzdur… Ya da nereden başlayacağımızı… Aslında isteğimiz konusunda olasılık yaratmak ve yarattığımız olasılık doğrultusunda da aksiyon alıp olasılığımızı hayata geçirebilmemiz mümkün. Peki sağlıklı beslenme ve diyet konularında bunu nasıl başarabiliriz dersiniz? Gelin bugün hep birlikte sağlıklı yaşam ve diyet adına hayatımız için yepyeni ve sağlık dolu olasılıklar yaratalım.

DİYETTE BAŞARILI OLMANIN EN ÖNEMLİ SIRRI

Kilo problemi yaşayan herkes diyette başarılı olmak ister ama bunu nasıl yapacağını da çoğu zaman bilemez. Aslında görünürde bu işin nasıl yapılacağı bilinir (örneğin diyetisyene gidilir ya da fiziksel aktivite düzeyi artırılır) fakat gerçek anlamda özellikle de zihnen bu duruma nasıl adapte olunacağı bir türlü bilinemez... Zaten diyette başarısızlığın da esas sebebi ‘zihnimizi’ kontrol altına alamamamızda ve onun birbirinden çetrefilli tuzaklarına mütemadiyen düşüyor oluşumuzda gizlidir…

PEKİ NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Eğer diyette başarılı olmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri kısaca ele almaya başlayabiliriz…

1)İlk önce kilo kaybını isteme konusunda ne kadar samimisiniz, ona bakın

Kilo vermeyi çoğu kişi istiyor ama neden pek az kişi bunu başarıyor dersiniz? Başaramama sebebi çeşitli sağlık problemlerinden tutun da duygusal beslenmeye kadar birçok faktörle ilgili olabiliyor fakat başaramamanın en büyük sebebi kişilerin bu isteklerini ‘samimiyetle’ istememeleriyle ilgili. Bu nedenle diyet başarısını sağlayabilmek adına kilo vermeyi isteme konusunda öncelikli olarak ‘samimi’ olmak çok önemli…

2)Samimiyseniz diyet olasılığı yaratabilirsiniz!

Eğer gerçekten kilo kaybetmek istiyorsanız o halde hemen bu konuyla ilgili olasılığınızı yaratın. Geçmişteki başarısız diyet denemelerinizi unutun, geçmişi geçmişte bırakarak yepyeni bir geleceğe merhaba diyin. Evet ilk etapta zor gibi görünse de diyette başarı sağlama konusunda da işin sırlarından bir tanesi de geçmişteki başarısız deneyimleri unutmakta gizli! O nedenle bu konuyla hafızanızı resetleyin ve yepyeni bir hafızayla yola çıkmayı deneyin.

3)Olasılığa uygun aksiyon alınmazsa olasılık gerçekleştirilemiyor!

Olasılığı en güzel şekilde yarattıktan sonra bu konuyla ilgili aksiyon almazsanız bu işin de olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Yani olasılık yarattıktan sonra herhangi bir sihirli güç aracılığıyla zayıflamayı umut etmeyin. Bu konuda aksiyon almanız gerektiğini bilin. Örneğin diyetisyene başvurmanız ve fiziksel aktivite düzeyinizi artırmanız alabileceğiniz en önemli aksiyonlar arasında yer alıyor.

GELİN HEP BİRLİKTE MAYIS AYINDA DİYETE MERHABA DİYELİM

Henüz geç kalmış sayılmazsınız ve hemen motivasyonunuzu toplayarak diyete yeniden umutla dolu bir gülümsemeyle merhaba diyebilirsiniz. Kısacası artık daha fazla ertelemeden Mayıs ayının ilk gününden itibaren diyete kocaman bir merhaba demeye ne dersiniz? Cevabınız olumluysa hemen diyetisyeninizden randevunuzu alarak bu konudaki ilk aksiyonunuzu alabilirsiniz.

Hepimiz için güzelliklerle dolu bir hafta olsun.