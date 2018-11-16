Bir destek de Ozanköy’den

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy yarın oynayacağı Doğancı karşılaşmasının gelirini İstanbul’da tedavi gören Tuğsan Yazıcı’ya bağışlama kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta Göçmenköy ile Dumlupınar arasında oynanan karşılaşmanın gelirinin yanı sıra Çetinkaya ile Binatlı mücadelesinin geliri ve Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği arasında oynanan karşılaşmanın geliri İstanbul Halkalı Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören Tuğsan Yazıcı’ya bağışlanmıştı. Ozanköy de bu bağışa destek verme kararı aldı. Girne ekibi yarın oynayacağı Doğancı karşılaşmasının gelirini Yazıcı’nın tedavisi için bağışlayacak.