Bir darbe de Mormenekşe’den: 5-3

STAT: Cemal Balses Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Engin Akkagün, Özal Çağlayan

MORMENEKŞE: Gökhan Çalıcıoğlu, Hüseyin Özbaysal, Ahmet Arıtaş, Ali Bayır, Emre Kuvvetlişahin, Can Özsoy, Burak Tünsay (Dk.65 Rifat), Sabri Çifçioğlu (Dk.55 Gökay), Rıdvan Doymaz, Nasuh Güngör, Ömer Furkan Yılmaz (Dk.85 Turgut)

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Şevket Anday (Dk.46 Hasan Uğur Kardal), Talat Dağer, Mehmet Barkınay, Kadir Hakel (Dk.79 Coşkun Ulusoy), Alaattin Yavuz, Özgür Gül (Dk.46 Kahraman), Raif Selden, Velat Çelik, Sabri Selden, Tacettin Köse

GOLLER: Dk.2 Ömer, Dk. 27 Sabri Çitfçioğlu, Dk.34 Burak Tünsay, Dk.88 Nasuh Güngör, Dk.90 Gökay Alpçoğay (Mormenekşe) Dk.61 ve 81 Tacettin Köse, Dk.85 Talat Dağer (Gönyeli)

K-Pet Birinci Lig’in 21’inci haftasında güçlü rakibi Gönyeli’yi konuk eden Mormenekşe, rakibini 5-3 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, peş peşe bulduğu gollerle ilk devreyi 3-0 tamamladı. İkinci devrede Gönyeli, mücadelesini sürdürerek 3-3’ü yakalasa da, Mormenekşe son anlarda Nasuh Güngör ve Gökay Alpçoğay’la 2 gole daha bularak maçı kazandı. Mormenekşe, bu galibiyetle ligdeki puanını 35’e yükseltirken, Gönyeli ise 41 puanda kaldı ve lider Esentepe ile puan farkının 4 olmasına engel olamadı.

Fotoğraf: Kanı ALDAĞ