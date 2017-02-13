Bir darbe de Lefke’den:1-0

STAT: 16 Ağustos

HAKEMLER: Ali Özer*, Hüseyin Özaşık***, Ali Karahasan**

LEFKE: Zeki Çetinkol**, Hüseyin Akaçalı** (Dk.65 Zekai Serdar*), Armstrong Chidi**, Stelios Kittos**, Rahmi Çelik* (Dk.60 Cemal Cemsal**), Semih Ünaldı**, Ozotite E. Smart** (Dk.90+2 Mehmet Toros), Arif Solkanat**, Yılmaz Şipal**, Kasım Tağman**, Allen Assogba**

GAÜ ÇETİNKAYA: Şahin Yaşaroğlu*, Hasip Uluhan**, Mustafa Baran**, Zihni Temelci**, Ludgero Aires*, Hakan Karacaoğlu**, Sercan Demiman**, Armond Francios* (Dk.57 Faye*), Paulos Philippou** (Dk.46 Kağan**), Ahmet Can**, Erhan Kendirci** (Dk.60 Mustafa Yaşınses*)

GOL: Dk.10 Kasım Tağman (Lefke)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında GAÜ Çetinkaya’yı konuk eden Lefke karşılaşmayı 1-0 kazandı. Maça hızlı başlayan menekşe beyazlılar, 10’uncu dakikada Kasım ayağından gelen tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada mağlup olan Çetinkaya, zirve yarışında ağır bir yara daha aldı. Sarı kırmızılılar ikinci devrede oynadığı 3’üncü maçtan da galibiyet çıkaramadı. Lefke ise, ikinci devrenin ilk galibiyetini almış oldu. Karşılaşmanın ardından, Lefke ve Çetinkaya’nın puanları 30 olarak kayıtlara geçti.

Önemli anlar

Dk.3: Smart’ın sol çapazdan vurduğu şutta kaleye dönen topu son anda Hasip Uluhan uzaklaştırdı.

Dk.10: Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşta savunmayla kalecinin anlaşmazlığında karambol yaşandı. Yaşanan karambolde Kasım Tağman vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı. (1-0)

Dk. 20: Smart ceza sahası dışından kaleyi düşündü top yandan dışarıya gitti.

Dk. 62: Faye ile Hüseyin Akaçalı’nın girdiği hava topunda iki oyuncu da sakatlık geçirdi. Hüseyin Akaçalı Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dk.83: Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Zekai sağ çaprazdan vuruşunu yaptı top kalecide kaldı.

Dk. 90: Allen bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleci Şahin başarılı bir kurtarış yaptı.