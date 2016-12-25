STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Ali Özer**, Emine Yarkın**, İsfendiyar Açıksöz***

K.KAYMAKLI: Süleyman Langer**, Çağrı Kıral**, Mehmet Kaygısız**, Bahadır Göçben**, Martins**, Azat Tip**, Mete Sağır*** (Dk.89 Musa), Victor Nwani**, Remzi Betmezoğlu***, Doğukan Demirman**, Taner Bingöllü**(Dk.81 Bilal)

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz*, Mustafa Tekpınar*, Can Özsoy*,(Dk.46 Hasan Göray*), Sami Ergazi*, Ayer Delideniz* (Dk.71 Uvanç*), İbrahim Kabore*, Mehmet Çil*, Hüseyin Kayalılar*, Erol Aksunlar*, Hakan Uluçağ*(Dk.29 Mehmet Gürlü*), Uğur Gök**

GOLLER: Dk.21 Mete Sağır, Dk.58 Remzi Betmezoğlu (K.Kaymaklı)

SARI KARTLAR: Dk.38 Doğukan Demirman, Dk.42 Victor Nwani, Dk.50 Taner Bingöllü (K.Kaymaklı) - Dk.9 Hakan Uluçağ, Dk.35 İbrahim Kabore, Dk.45 Can Özsoy (Mağusa TG)

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında Küçük Kaymaklı geçtiğimiz yılın şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nü ağırladı. Ev sahibi Küçük Kaymaklı her iki devrede de bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Küçük Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Mete Sağır ve 58. dakikada Remzi Betmezoğlu kaydetti. Bu sonuçla yeşil siyahlılar puanını 20 yaparken Mağusa Türk Gücü 13 puanda kaldı.

Önemli Anlar

Dk.11: K.Kaymaklı atağında soldan Remzi’nin içeriye gönderdiği topta Mete altı pas üzerinde zemininde azizliğine uğrayarak vuramadı ve önemli bir posizyondan yararlanamadı.

Dk.21: Gelişen K.Kaymaklı atağında sağdan Çağrı Kıral’ın güzel ortasında Victor’un kafa vuruşunu kaleci Türkkan önledi. Dönen topu bir anda önünde bulan Mete topu ağlara gönderdi: 1-0

Dk.24: Mağusa Türk Gücü atağında defansın arkasına gönderilen uzun topta, topla buluşan Uğur’un vuruşu kaleci Süleyman’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk devresi ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Dk.58: K.Kaymaklı atağında Mağusa Türk Gücü savunmasının arkasına gönderilen topta Ayer topa vuramayınca top Mete’nin önünde kaldı. Mete hızla rakip ceza alanı üzerine kadar geldi ve topu Remzi’ye aktardı. Remzi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0

Dk.61: Mağusa Türk Gücü atağında sağdan yapılan ortada Uğur’un kafa vuruşunu Süleyman önledi. Dönen topu önünde bulan Sami Ergazi’nin vuruşu yan kale direğinden döndü. Direkten dönen topu Uğur topu ağlara gönderdi ama yardımcı hakem bayrağını kaldırarak golü ofsayt nedeni ile iptal etti.

Dk.71: Mağusa Türk Gücü atağında K.Kaymaklı ceza alanı üzerinde topla buluşan Uğur’un sert vuruşunu kaleci Süleyman ayni güzellikte kornere çeldi.

Dk.79: K.Kaymaklı atağında sağdan Çağrı’nın ortasında Mete’nin bekletmeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmada geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Küçük Kaymaklı mücadeleden galip ayrıldı.