BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI!

Üç kişinin hayatını kaybettiği, ardından birçok kazanın meydana geldiği “Girne Dağ Yolu” olarak bilinen Değirmenlik-Girne anayolunda adeta ölüm kol geziyor… Bir yıldan bu güne yolda tamirat namına hiçbir çalışma yapılmaması ise ihmalin boyutunu gözler önüne seriyor… Yoldaki çöküntülerin asfalttan yüksekliği birçok yerde 10 santimi aşarken, çukur ve yırtıklar ise en az 5 santim derinliğinde…

Fehime ALASYA-Salih ARICI

İlayda Öztürk, Sude Demirkıran ve Denktaş Mutluel'in hayatını kaybettiği korkunç kazanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen kazanın meydana geldiği Dağyolu'nda hiçbir tamirat ve yenileme çalışmasına gidilmedi.

Bir yılda hiçbir bakım ve onarımın yapılmadığı ve her gün yüzlerce aracın gidip geldiği Değirmenlik-Girne anayolunun birçok noktası sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesine neden oluyor, kazaya davetiye çıkarıyor.

29 Kasım 2016'da üç canın yitip gittiği, ardından birçok kazanın meydana geldiği Girne Dağ Yolu’nda adeta ölüm kol geziyor… Toplumu derinden sarsan kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, her gün yüzlerce aracın kullandığı yolda hiçbir çalışma yapılmadığı, hiçbir iyileştirilmeye gidilmediği gözlemlenirken, asfalt zeminin gün be gün daha da kötü olduğu görülüyor.

Şubat ayında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 17 Km’lik Değirmenlik-Girne arasındaki yolun (Dağ Yolu) bölünmüş yol olarak yeniden yapımı için, Türkiye’de ihaleye çıkılacağı açıklanmış, ardından 10 Kasım’da ise söz konusu yolla ilgili çalışmaların başladığı duyurulmuştu.

6 cm ve üzeri yükseklikte çukurlar, 15 santim yüksekliğinde çıkıntılar

Lefkoşa’dan Dağ Yolu istikametine doğru, askeri bölüğü geçtikten sonra bir kaç metre ileride çukur ve yamalarla dolu asfalt yol, ne kadar kötü olduğunun sinyallerini veriyor…

Yolda görülen birçok çukur ve çökmeler en az 6 cm ve üzeri yükseklikte olduğu görülürken yolun birçok kenarında en az 15 santim yüksekliğinde çıkıntılar bulunuyor yük kamyonlarından dökülen fazlalıklar ise yolun pek çok noktasında kenarlarda görülebiliniyor.

Yoldaki çöküntüler, girinti ve çıkıntılar sürücülerin direksiyon hakimiyetini sağlarken zorlanmasına neden oluyor.

Asfalt zemin içler acısı…

Kamyonlardan dökülen ve yük fazlası olduğu tahmin edilen beton parçaları yol ile emişmiş düz asfalt zemini çukur çukur yapmış vaziyette.

Bu beton kalıntılarının yaratığı bozuk zeminden yolun her noktasından görmek mümkün. Asfaltın içerisindeki betonarme kalıntıları özellikle şantiye giriş ve çıkışlarında çok yoğun görülüyor.

Yolda değişmeyen bir diğer manzara ise çok süratli ağır vasıta kullanıcıları ve hızlı bir şekilde şehir halindeyken cep telefonunda konuşan sürücüler...

Kimi zaman yol içerisine dökülen çakıl taşı kırıntıları ise yolu kullanan araçların aşındırmasıyla temizleniyor.

Öte yandan bariyerlerin bittiği birçok noktaya kum yığınlarının konulduğu gözlemlendi.