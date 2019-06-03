Bir çınar göçtü…

Sim Tv Program Yapımcılarından Ahmet Polili’nin annesi Nevsal Polili hayatını kaybetti.

92 yaşında yaşama veda eden Nevsal Polili’nin cenazesi bugün (3 Haziran Pazartesi) Şeyh Nazım Kıbrısi camisinde kılınacak ikindi namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı’na defnedilecek.

Onlarca torun sahibi olan Nevsal Polili’nin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu…