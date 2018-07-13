Bir çıktı, bir indi… 5 yılda 23 zam, 21 indirim

Akaryakıt fiyatlarının 5 yıllık seyri dövizdeki dalgalanmanın fiyatlara da 'dalgalanma' şeklinde yansımasına neden oldu. 2014 yılından 2018 yılına kadar fiyat değişikliklerinde 23 kez zam yapılırken, buna kaşın 21 kez de indirime gidildi.

Yaşanan fiyat değişiklikleri ile;

-2014 yılının ilk ayında 3,66 TL’den satışa sunulan Euro Diesel 2018 yılında 4,13TL’ye,

-3,50 TL olan kurşunsuz 95 oktan benzin 4,32 TL’ye,

-3,29 TL olan gaz yağı 4,01 TL’ye,

-3,67 TL olan kurşunsuz 97 oktan benzin ise 4,50 TL’ye yükseldi.

Fehime ALASYA

Akaryakıt fiyatlarının 5 yıllık seyri dövizdeki dalgalanmanın fiyatlara da 'dalgalanma' şeklinde yansımasına neden oldu. 2014 yılından 2018 yılına kadar fiyat değişikliklerinde 23 kez zam yapılırken, buna kaşın 21 kez de indirime gidildi.

Bu zamların 5’i 2018 yılında, 1’i 2017 yılında, 8’i 2016 yılında, 4’ü 2015 yılında ve 5’i de 2014 yılında yapıldı.

2018: HİÇ İNDİRİM YOK… 2018 yılında akaryakıt ücretlerinde hiç indirim yapılmazken, 2014’te 11 kez indirime gidildi. 2015 ve 2014 yıllarında ise toplam 25 kez fiyat değişikliği yaşandı.

2018 yılında akaryakıt ücretlerinde hiç indirim yapılmazken, 2014’te 11 kez indirime gidildi.

Yaşanan fiyat değişiklikleri ile 2014 yılının ilk ayında 3,66 TL’den satışa sunulan Euro Diesel, 2018 yılında 4,13TL’ye yükseledi. Aynı dönemde 3,50 TL olan kurşunsuz 95 oktan benzin, 4,32 TL’ye, 3,29 TL olan gaz yağı 4,01 TL’ye, 3,67 TL olan kurşunsuz 97 oktan benzin ise 4,50 TL’ye yükseldi.

2014 yılı ocak ayından bugüne dek en fazla artış 83 kuruş ile kurşunsuz 98 oktan benzinde yaşandı.

2018 yılında yapılan tüm fiyat değişiklikleri akaryakıt ücretlerini tırmandırırken, geçtiğimiz yıl uygulanan değişikliklerin indirim yönüne yöneldiği, 2016 yılında bu değişikliklerin indirim ağırlıklı olduğu görüldü.

2015 ve 2014 yıllarında ise birçok fiyat değişikliği görüldü. Bu iki yıllarda toplam 25 kez fiyat değişikliğine gidildi.

ZAMLAR… Zamların 5’i 2018 yılında görülürken, 1’i 2017 yılında, 8’i 2016 yılında, 4’ü 2015 yılında ve 5’i de 2014 yılında yaşandı.

2018’e 3,85 TL ile başlayan benzin 4,32 TL’yi gördü

İçinde bulunduğumuz yılda toplam beş kez fiyatlarda değişiklik görülürken, bunlar şubat, mart, nisan, mayıs ve temmuz aylarında yaşandığı ve fiyatların sürekli tırmandığı dikkat çekti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçtiğimiz günlerde yapılan fiyat artışıyla benzine 2, gaz yağına ise 10 kuruşluk zam gelmesiyle 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4,30 TL’den 4,32 TL’ye, kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi 4,48 TL’den, 4,50 TL’ye çıkarken, gaz yağı ise 3,91 TL’den 4,01 TL’ye yükseldi.

2018 yılı başında şubat ayında 3,85 TL olan kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi, 47 kuruşluk artış ile günümüzde 4,32 TL’yi gördü.

2018 yılında yaşanan ilk zam Şubat ayında kendini gösterirken, son zam ise geçtiğimiz gün yapıldı.

2017 yılında gerileme

Geçtiğimiz yıl ise akaryakıtta beş kez fiyat değişikliğine gidildi. Bu değişikliklerin birçoğu indirim yönünde oldu.

2017 yılı içerisinde kurşunsuz 95 oktan benzin 3,83 TL’den yıla başlarken, yılsonunda 3,67 TL’ye indi. Kurşunsuz 98 oktan benzin 4,03 TL’den 3,96 TL’ye geriledi. Euro Diesel ise 3,62 TL’den yıla başlayıp, 3,63 TL ile bitirdi.

Yükseliş 2016’da başladı

2016’da şubat ayında görülen indirime karşın yıl boyu akaryakıt fiyatlarının giderek arttığı gözlemlendi. Değişen ücretlerle birlikte, akaryakıt fiyatlarında 2016 yılında 2 kez indirim, sekiz kez de zam yaşandı.

Buna göre yıla 3.18 TL ile başlayan kurşunsuz 95 oktan benzin, yılı 3.63 TL ile kaptı. Kurşunsuz 97 (98) oktan benzin yılı başladığı gibi 3,38 TL ile bitirirken, Euro Diesel 3.07 TL’den 3,45 TL’ye, Gaz Yağı 2.86 TL’den 3,41 TL’ye çıktı.

2015’te beş kez indirim, dört kez zam

2015 yılında akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerde beş kez indirime gidilirken, dört kez de zam yapıldığı görüldü. Yıl içerisindeki onca indirime rağmen yıla 2,99 TL litresi ile başlayan kurşunsuz 95 oktan benzin, yılı 3,21 TL ile kapattı. Yıl içerisinde mayıs ve temmuz aylarında 3,40 TL’yi bulan kurşunsuz 95 oktan benzin düşüşe geçerek 2015’e 3,21 TL ile yani 22 kuruşluk artışla uğurladı.

2014 indirim rekoru

2014 yılında yapılan fiyat değişikliklerinde zam çizelgesi sürekli aşağıya çekildi. Yıl içerisinde akaryakıta 11 kez indirim yapılırken, 5 kez de zam uygulandı.

2014 yılında ocak ayında 3,50 TL olan 95 oktan benzinin litresi aralık ayına gelindiğinde fiyattaki değişikliklerle 3,18 TL’ye indi. Bunun yanında 3,66 TL olan Euro Dieselin litresi 3,66 TL iken, yılsonunda 3,26 TL oldu, gaz yağı ise 3,29 TL’den yıla başlarken, 2,86 TL’ye düştü.