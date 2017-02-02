Bir cezaevinden kaçtı, diğer cezaevine girdi!

Didem MENTEŞ

Türkiye ‘mazot kaçakçılığından’ 6 yıla mahkum olan ve orada 1 haftalık açık cezaevi izni kullandığı esnada kaçarak, 11 Temmuz 2016’da sahte pasaportla Girne Turizm Limanı’ndan, Ada’ya giriş yaptığı iddia edilen M.Ç. tespit edilerek tutuklandı. Zanlı M.Ç., ‘sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme’, ‘sahte davranışla kayıt temini’ ve ‘başkasının kimliğine bürünme’ suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılarak, 45 günü aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

11 Temmuz 2016’da sahte pasaportla Girne Turizm Limanı’ndan, Ada’ya giriş yapan ve 31 Ocak’ta Lefkoşa’da tespit edildiği iddia edilen M.Ç, 45 günü aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Kaçakçılıktan sonra sahtecilik

Girne Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, İddia Makamında Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara ve zanlı şahsen mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, meseleyle ilgili olarak tahkikat memuru Metin Zeytincioğlu’nu mahkemeye tanık olarak dinletti. Zeytincioğlu, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı. Metin Zeytincioğlu, 11 Temmuz 2016’da meydana gelen ‘sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme’, ‘sahte davranışla kayıt temini’ ve ‘başkasının kimliğine bürünme’ suçlarıyla ilgili olarak zanlı M.Ç.’nin tutuklandığını söyledi.

6 ay sonra yakalandı

Zeytincioğlu, zanlı M.Ç.’nin Türkiye’de hükümlü tutuklu olduğu gerekçesiyle 1 hafta açık cezaevi izni kullandığı sırada, Türkiye’de temin etmiş olduğu İlyas Güç adına düzenlenmiş, TC nüfus cüzdanının üzerine kendi resmini yapıştırıp, Girne Turizm Limanı’nda muhaceret memuruna ibraz ettiğini söyledi. Zanlı M.Ç.’nin sahte pasaportu ibraz ederek başkasının kimliğine büründüğü ve sahte davranışla kayıt temini yaparak KKTC’ye giriş yaptığını belirten polis memuru, zanlı M.Ç.’nin 31 Ocak 2017 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilip mahkeme emriyle tutuklandığını açıkladı.

Zanlıya yapılan ilk sorgusunda tüm suçunu itiraf edip, bu hususta bir gönüllü ifade verdiğini aktaran Metin Zeytincioğlu, zanlı M.Ç. ile ilgili tahkikatın tamamlandığını ve zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kuzey Kıbrıs’ta yasal bağı yok

Savcı Mustafa Atakara da zanlı M.Ç. aleyhine getirilen suçlamaların ciddi olup, sahte belgeyi tedavüle sürmenin 10 yıla kadar hapislik içerdiğini belirterek, zanlının ülkede yasal bir statüde bulunmadığına dolayısıyla yargılanıncaya dek 2 ay cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu da huzurunda yapılan beyanları değerlendirerek, zanlının metalder olduğu suç türlerinin kamu menfaatinin etkileyecek ve ağır ceza kapsamına girdiğini vurguladı. Mesutoğlu, zanlının ülkemizde ailesinin bulunmaması ve zanlının yasal bir statü kapsamında olmadığına dikkat çekrek, yargılanmaktan kaçma ihtimalini önlemek açısından zanlı M.Ç.’nin 45 gün süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.