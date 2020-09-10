Bir çalışan pozitif, diğerlerinin test sonucu bekleniyor

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ‘Top Line’ isimli yedek parçacı kepenkleri indirdi, bir çalışan coronavirüse yakalandı. İşletmeye önceki gün giden bir müşterinin testinin pozitif çıkmasının ardından temaslılar arasına giren 11 çalışan ve işletme sahibi Veysel Kösen'e test yapıldı, çalışanlardan biri pozitif çıktı. YENİDÜZEN’e konuşan Kösen, “Bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıktı. Diğer bir çalışanımızın sonucu bekleniyor" dedi.