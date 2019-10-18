“Bir cahillik yaptım, beni affedin”

Lefkoşa’da sahte Bulgaristan pasaportu ile Kıbrıs’ın güneyine geçmek isterken tutuklanan zanlı M.D. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Buket Tuluhan olguları aktardı. Polis, zanlı M.D’nin sahte evrakı tedavüle sürme suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 16.10.2019 tarihinde saat 16.45’te Lefkoşa’da Ledra Palas geçiş noktasında, Türkiye’den temin ettiği sahte Bulgaristan kimliği ile Kıbrıs’ın güneyine geçmek için tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ve 17.10.2019 tarihinde yazılı dava tebliğine de kabul ettiğine yönelik beyanda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının KKTC’ye 14.10.2019 tarihinde giriş yaptığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı M.D., “Bir cahillik yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Beni affedin özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)