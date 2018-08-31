Bir Bakan’ın polis isyanı!

Meltem SONAY

‘İş kazaları’nın artırılan denetimlere karşın devam etmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i İSYAN NOKTASINA getirdi.

Geçtiğimiz günlerde 2 ay içerisinde aynı inşaatta 2. İşçi ölümünün meydana gelmesinin ardından, ‘Polisin ihmalini’ne yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Çeler’le yaşananları konuştuk.

Olayları anlatırken iş kazalarından hep ‘Cinayet’ olarak bahseden Bakan Çeler, 3. ölümün gerçekleştiği inşaat şirketi ilgili talep edilmesine karşın polisin tutuklama yapmamasına tepki gösterdi.

Tüm samimiyeti ile “Polise orada düşüp ölen can, insan” dedim diyen Çeler, şimdi soruşturma zamanının geldiğine işaret etti.