Bir Bakan’ın polis isyanı!
“Aynı şirketin üçüncü, aynı bölgede iki ayda üçüncü ölüm, ihmali polise bildirdim, ‘düşüp ölen, candır’ dedim.”
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Meltem SONAY
‘İş kazaları’nın artırılan denetimlere karşın devam etmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i İSYAN NOKTASINA getirdi.
Geçtiğimiz günlerde 2 ay içerisinde aynı inşaatta 2. İşçi ölümünün meydana gelmesinin ardından, ‘Polisin ihmalini’ne yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Çeler’le yaşananları konuştuk.
Olayları anlatırken iş kazalarından hep ‘Cinayet’ olarak bahseden Bakan Çeler, 3. ölümün gerçekleştiği inşaat şirketi ilgili talep edilmesine karşın polisin tutuklama yapmamasına tepki gösterdi.
Tüm samimiyeti ile “Polise orada düşüp ölen can, insan” dedim diyen Çeler, şimdi soruşturma zamanının geldiğine işaret etti.
- YENİDÜZEN: Çalışma Dairesi ilk ihmal tespitini ne zaman yapmıştı?
- Zeki ÇELER: Site gibi bir şey yapılıyor orada… Ölümler öncesinde de müfettişlerimiz kontrol ve denetimde önlemleri yeterli bulmamış, kapatma cezası vermişti.
Kapattık önlemlerini aldı, yazılı dilekçe yaptı, inşaat açıldı.
Daha sonra başka bloğa başladı ve bu kez yine gerekli önlemler alınmadı, biri öldü.
Yine kapatma cezası verdik.
- YENİDÜZEN: Son ölüm kapatma cezası verilen blokta mıydı?
- Zeki ÇELER: Kapatılan bölüm önlemlerin alınmasıyla yeniden açıldı. Sonra başka blok başladı ve yine önlem alınmadı.
Son ölümde, forklifti kullanan kişi operatör değildi ve düşmeyi önleyici herhangi bir önlem de yoktu.
- YENİDÜZEN: İhmali olduğunu ifade ettiniz polis ne zaman devreye girmeliydi?
- Zeki ÇELER: Ölüm olayı oldu, Polis Genel Müdürü ile görüştüm. Aynı inşaat şirketinde üçüncü, aynı bölgede iki ayda, ikinci ölümün olduğunu söyledim, ciddi ihmal var dedim.
Müfettişlerimiz de polise ölümün olduğu inşaatta önlemlerin yeterli olmadığı, ihmalin olduğuna dair bilgi verdi, polisin önünde şirkete inşaatın 5 gün durdurulduğuna dair yazılı rapor tebliğ ettiler. Genelde yok gibi görünse de ölümün olduğu binada ihmal olduğu çok net söylendi. Memurlarımdan eminim. İlgili şirket yetkilisinin, görevlisinin kimse tahkikatın iyiliği için tutuklanması gerektiğini söyledik. Çünkü gidip gerekli önlemleri alabilir…
Fakat tüm bu söylemlerimize karşın ilgili kişinin polis tarafından İfade alınıp bırakıldığını duydum ve dayanamadım.
- YENİDÜZEN: Polisin bu konuda tutuklama yetkisi var mı?
- Zeki ÇELER: Polisin tahkikatın selameti için tutuklama emri vardır. Bunun yasada yeri var. Ama maalesef yapmadı. Ne yazık ki birilerini kayırıyorlar.
Memurlar burada ihmal olduğunu sözlü de yazılı da söyledi. Şimdi soruşturma başlatılacak.
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Etiketler : iş kazası, çalışma, zeki çeler, ölümlü iş kazası
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