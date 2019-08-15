Bir ayda 18 bin 600 hasta!

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Acil ve Poliklinik servislerine sadece Temmuz ayında yaklaşık 18.600 kişi başvurdu. YENİDÜZEN’e konuşan Başhekim Adil Özyılkan, acil ve polikliniğe (ayrı ayrı) günde yaklaşık 650 kişinin başvurduğunu kaydetti. Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel ise, “Yaz olmasına rağmen yoğun bir tempo var” dedi.



Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Acil ve Poliklinik servislerine sadece Temmuz ayında yaklaşık 18.600 kişi başvurdu. Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, Temmuz ayında toplamda 18.600 kişi hastaneyi ziyaret etti.

Hastanede 152 Doktor, 402 Hemşire ve 470 sağlık personeli çalışıyor. Acil serviste ise, 25 hemşire, 2 acil tıp uzmanı ve 4 pratisyen ekip mevcut.

Devlet Hastanesinin Başhekimi Adil Özyılkan, YENİDÜZEN’e konuştu, Temmuz ayında acil ve polikliniğe (ayrı ayrı) günde yaklaşık 650 kişinin başvurduğunu kaydetti.

Özyılkan, acil ve polikliniğe günde toplamda en az 1100 kişinin başvurduğunu, bu sayının 1300 aşabildiğini belirtti.

Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel, Acil Servis’e her ay ortalama 8 ile 9 bin arası hasta müracaat ettiğini ifade etti.

2018 yılında, sadece acil servise 100 Bin kişinin başvurduğu bildirilmişti.

Dr. Yücel, tedavisi polikliniklerde yapılabilecek hastaların acili tercih etmesi yoğunluk yarattığını dile getirdi.

Yücel: “Sedye sayımızda sıkıntı yaşıyoruz”

Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel, acil servise her gün 400 ile 650 kişinin farklı şikayetlerle başvurduğunu söyledi. Girne ve Güzelyurt bölgelerindeki vakaların da Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Yücel, “Mağusa’dan ise sadece yoğun bakımdan sevk oluyor. LDH’nin acil servisi, adanın tüm yükünü omuzlayan bir merkezdir” dedi.

Yücel, “Boğaz ağrısı gibi aciliyeti olmayan ve polikliniğe danışabilecek hastalar için bir düzenleme oluşturulmalıdır. Çünkü aksi takdirde bu yükü acil servis kaldıramayacak. Sedye sayımızda sıkıntı yaşıyoruz, yoğun bakım yatakları da aynı şekilde yetersiz Yaz olmasına rağmen yoğun bir tempo var” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda acil servise gelen şikayetlerin kusma, ishal ve bulantı olduğunu kaydeden Yücel, gıda zehirlenmesinin ve güneş çarpmasının tehlikeli olduğuna değindi. Yücel, yaz aylarında yiyeceklerin daha kısa sürede bayatladığına ve dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yücel, genel personel sayısının arttırılması gerektiğini ve modern bir acil servis altyapısına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. “Bir çalışma sunduk ve bunun üzerine konuşacağız. Sistemli bir şekilde kurallarla çerçevelendirerek acil servis işleyiş biçimine yön vermeliyiz” diye konuştu.

Özyılkan: “Hasta ile hastanenin kapasitesi örtüşmüyor”

Başhekim Özyılkan, kış aylarına göre yazda başvuru sayısında düşüş yaşandığını, kışta bu sayıların ikiye katlanabildiğini söyledi.

Hastanenin fiziki altyapısının yetersizliğinin görünen bir gerçek olduğunu ifade eden Özyılkan, “Bu anlamda hastanemizi geliştirebilmeyi istiyoruz. Şu anki mevcut binalarımız ne yazık ki hasta sayısıyla örtüşmüyor ve zorluk yaşıyoruz” şeklinde konuştu.