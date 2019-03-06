Bir ay cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da uyuşturucu içip, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek polislerden çakmak isteyen 19 yaşındaki E.G, cezaevine gönderildi.

Meselenin olgularını mahkemeye aktaran polis memuru Kaan Kurtbir, 2 Mart’ta, saat 16.00’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giden zanlı E.G’nin hareketlerinden şüphelenilmesi sonucu üzerinde yapılan aramada, cebinde yaklaşık yarım gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Kurtbir, uyuşturucuyu ayni gün Çağlayan bölgesinde askeri bölgeyi ihlal edip, Kıbrıs’ın güneyine giderek, 300 Euro karşılığında iki adet extacy hap ile 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde aldığının belirlendiğini söyledi.

Kurtbir, zanlının uyuşturucu aldıktan sonra kuzeye döndüğünü ve iki hapı ile hintkenevirinin bir kısmını içerek, tükettiğini kaydetti. Zanlının turist statüsünde olduğunu belirten Kurtbir, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.