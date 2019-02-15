“Bir Aşk, Bir Ömür” SOS yararına sahneleyecek
Mesarya Kültür ve Sanat Derneği Cevdet Erzen Tiyatrosu, “Bir Aşk, Bir Ömür” oyununu, SOS Çocukköyü Derneği yararına sahneleyecek.
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Mesarya Kültür ve Sanat Derneği Cevdet Erzen Tiyatrosu, “Bir Aşk, Bir Ömür” oyununu, SOS Çocukköyü Derneği yararına sahneleyecek.
SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek oyunun biletleri, girişte, Mağusa Deniz Plaza ve Mağusa Gloria Jeans Coffes'ten temin edilebilecek.
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Etiketler : Mesarya Kültür ve Sanat Derneği, SOS, Bir Aşk, Bir Ömür, tiyatro
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