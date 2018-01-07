Bir Arşivin İzdüşümü: "Beraber Güldük, Beraber Ağladık"

Toplumsal belleğin toplumsal arşivle daha bir zenginleşeceği gerçeği her daim önümüzde durmaktadır. Kıbrıs Türk toplumu olarak maalesef "arşivci" bir toplum değiliz. Arşiv değeri taşıyan birçok materyali "eski-püskü" ya da "eski kağıtlar" diyerek çöpe atarken aslında kendi geçmişimizi çöpe attığımızın bile farkında değiliz.

Normal bir vatandaşın da saklaması gereken bir "geçmiş" vardır ki işte o geçmişle, toplumun farklı bir alanına belge katkısı yapabilmektedir.

Bir fotoğraf meselâ... O fotoğraf ne kadar kişisel görünse de, fotoğrafta yer alanların kıyafetleri, dış ya da stüdyoda çekilmişse arkada kullanılan fon, fotoğrafın çekildiği bölge, fotoğrafçı, stüdyo ismi... tüm bunlar folklorik ve kültürel açıdan bir belgeyi taşımaktadır.

Rahmetle andığım ve kendisini tanıma fırsatını bulup, aynı çalışma ortamını paylaşmış olmaktan mutluluk duyduğum merhum İzzet-Rıza Yalın bey de, gazeteciliğinin tüm evrelerinden geçmiş, tanıklıklarıyla, yaşanmışlıklarıyla ve yaşamı boyunca haberin peşinden koşturur olmasıyla, tüm bu "mesleki geçmişinin" arşivini tuttmayı becermiş, bu konudaki titizliğini gelecek kuşaklara taşınması için saklamayı başarmış bir insanımızdır. Uzun yıllar BRT Haber Bölümünde görev yapmış, çeşitli haksızlıklara uğramasına rağmen, doğru ve dürüstçe yol almayı başarmış İzzet beyin özelde kendi ve/fakat genelde Kıbrıs Türk toplumunun bellek arşivi, oğlu Fevzi Yalın tarafından yayına hazırlanarak okurla geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da bir tanıtımla buluşturulmuştu.

500 sayfalık "Beraber Güldük, Beraber Ağladık-İzzet-Rıza Yalın" kitabı, kapağından sayfa düzenine ve kalitesine kadar, İzzet beyin titizliğine yakışır bir şekildeydi. Kitabın ismini, rehmetle andığımız bir diğer insanımız araştırmacı yazar Harid Fedai beyden yaptığı bir alıntıyla ortaya çıkmıştı:

"Tuna'nın Kül Ettiği Hanelerden ve Türk'ün Kahrolduğu Senelerden Kurtuluşlara Adaklar Adadık. Velhasıl, Beraber Güldük, Beraber Ağladık..."

Yalın Ailesi'nin "Sunu ve Teşekkür" başlıklı yazısından bir alıntı yapıyoruz:

"...Yaşananları derleyerek, "tekerrür" etmesin diye tarihe not düşme özelliğinin ve yaşadığı çağa tanıklığının herkesçe bilinmesini isterdi yayıncı-gazeteci babamız İzzet-Rıza Yalın. Bu nedenle rahmetli babamızın 1963 sonrası ile bağımsızlığımızı ilân ettiğimiz 1983 yılları arasında Kıbrıs ile iilgili, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı radyo-TV programlarının içeriğini ve kaleme aldığı yazı dizilerini tozlu arşivlerden çıkarıp yeniden okunmasını istedik ki, yaşananlar unutulmasın, daha acı tekerrürler yaşanmasın..."

Kitap birçok üst başlık altında oluşturulan konu başlıklarıyla yol alırken, dönemsel konularda bilgi, kaynak ve özellikle belge nitelikli arşivin varlığı, kitabı apayrı bir niteliğe taşımaktadır. Onlarca program ses bandlarının tarih, içerik ve hatta teknik dökümlerinin verilmesi yanında en büyük arzum ve beklentim, bu bandların da zaman içerisinde çözümlemelerinin yapılıp yazılı bir kaynak olarak tarihimizle buluşmasıdır. Radyo program metinlerinin de özenle saklanması, özelde İzzet beyin mesleki kaynağı yanında BRT için de önemli bir kaynaktır. Kaleme alınan metnin dili, içeriği ve düzeni, bugün "metinsiz" programları düşündüğümde, acı bir gülümseme oluyor dudaklarımda.

Kitabın 67. sayfasından böylesi bir dökümle ilgili bir alıntı yapıp yazımızı tamamlarken, başta İzzet-Rıza Yalın beyi rahmetle ve saygıyla anar, böylesi toplumsal arşivi yayına hazırlayıp okurla buluşturan, oğlu Fevzi Yalın beyi de yürekten kutlarım.

"24 Aralık 1963 Olayları-Kumsaldaki Katliam, Aspava Olayı

Yayın Tarihi 24 Aralık 1970-Band #136-1-1-23'

Başlangıç:

Müzik... 1963'ün Acı Öyküsü... Müzik... Sayın dinleyiciler, 18 Aralık'ta Kıbrıs'ı sarmaya başlayan "Felâket Rüzgârı", Aspava olayıyla boralaştıktan sonra fırtınalaşıyor; gür bir ağaca benzeyen toplumumuzun gövdesini sallayarak dallarını kırmaya başlıyordu. Kırılan her dal, şehitlerimiz arasına yeni bir kardeşimizin katılması demekti. (Müzik)..."

Sonuç:

"... Bunlardan sonraki olaylar, Kıbrıs Faciası'nı tamamlayan olgulardır. Türk kartallarının harekete geçmesinde örneklerini verdiklerimiz kadar, bu olayların da rolleri kamçılayıcı etkileri bulunmaktadır. Unutulmayan günlerin, zafer ve mutluluk getirmesini dileriz sayın dinleyiciler.

Müzik... 1963'ün Acı Öyküsünü dinlediniz... Müzik"

Konuşmacılar:

*Foto Basın Mustafa Mehmet (Özünlü), Kumsal'daki katliamı anlatıyor

*Celalettin Çetin, Akşam Gazetesi Muhabiri

*Alay komutanı yardımcısı

*Gazeteci İrfan Tansel

Bahsedilenler:

*Şehit Tuncer Hasan

*Şehit Arif Hasan Tahsin

*Şehit Muhip

*Yaralı Vural

*Sonay Salih"