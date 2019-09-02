Bir anket ve seçime 8 ay kala!

Kıbrıs adası “ön görülebilir” bir gelecek arıyor.

Bunun için de sahici bir siyasete, samimi bir liderliğe ihtiyaç var.

“Hayal” değil, ulaşabileceğimiz bir gerçek duymak istiyoruz.



SİYASİ TABLO VE BİR ANKET



2020’de seçim var.

Ve “siyasi manzara”ya dair tartışmalar başladı.

Henüz “adaylar” ilan edilmese de yarışın kimler arasında olacağı sır değil.

Güncel bir “Kamuoyu Araştırması”nın ana başlıklarını inceleme imkanı buldum.

Red Border, temmuzun son haftasında sahaya çıktı, 1024 kişiyle yüz yüze görüşerek kapsamlı bir araştırma yaptı .

Telefonla ve sınırlı sayıda örneklemle gerçekleşen birkaç anket yayınlanmıştı, bu son araştırma, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve güncel siyasi tabloya yönelik doğrudan sokağa inen sanıyorum tek çalışma oldu.



İKİ İSİM VAR



Kamuoyu araştırmasını yaptıran siyasi partinin de izniyle, anketle ilgili olarak Red Border Sorumlusu Salih Egemen’le görüştüm.

Birkaç önemli başlığı paylaşmak istiyorum:

Cumhurbaşkanlığı seçimine 8 ay kala tabana yayılmış iki isim var: Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman.

İki aday arasında % 4 gibi bir oy farkı görülüyor.

40 seçmen henüz kararsız olduğunu belirtiyor ya da yanıt vermiyor.

İlk kez bir seçim öncesi seçmenin tavrı “geleneksel oylar” ın dışında bir manzara ortaya çıkarıyor.

ın dışında bir manzara ortaya çıkarıyor. Ankette, Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman’dan sonra Kudret Özersay var ancak, oy oranı, her iki adayın üçte birine dahi denk gelmiyor.

UBP’nin olası adayları yarışta iddialı bir oy oranına ulaşmıyor, ulusalcı seçmen dahi tercihlerini çoğunlukla diğer adaylara yönlendiriyor.

İKİNCİ TUR

Şu anki eğilimler seçim için “İkinci Tur” u işaret ediyor. Ankette bu yönde senaryolar sorulmamış.

u işaret ediyor. Ankette bu yönde senaryolar sorulmamış. Ancak şu soru bazı ipuçları veriyor: “Hangi adaya hiçbir durumda oy vermezsiniz?”

Tufan Erhürman, “asla” sıralamasında en altta yer alıyor, daha açık söylersek, tüm parti tabanlarından “oy alma potansiyeli” en yüksek isim olarak ankete yansıyor ve bu soruda, Akıncı’yla arasında büyük bir fark var.

HANGİ ÖZELLİK ÖNE ÇIKIYOR?

Seçmen tercihlerinde “federalist” ya da “milliyetçi” , “yurtsever” ya da “anavatancı” gibi özellikler öne çıkmıyor.

ya da , ya da gibi özellikler öne çıkmıyor. İki özellik açık ara önde: Dürüstlük ve lider kişilik.

SİYASİ PARTİLER

Kamuoyu Araştırması’nda “siyasi partiler” e yönelik eğilimler de araştırıldı.

e yönelik eğilimler de araştırıldı. UBP ve CTP oylarını korurken, YDP yükseliyor, HP-TDP-DP küçülüyor.

HP’nin oyları UBP, CTP ve en fazla da YDP’ye kaçıyor ya da geri dönüyor.

SONUÇ



Seçim süreci henüz başlamadı.

Hem New York’taki liderler zirvesi sonrası tablo, hem de adayların önermeleri sanırım belirleyici olacak.

Seçmen “güvenilir, samimi ve sahici” hedefler istiyor.

“Nasıl bir gelecek?”

Bu soru yanıt bekliyor.





