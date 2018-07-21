BİR AKADEMİSYENE İZMİR HAVAALANI’NDA GÖZALTI

KANAL SİM (Özel)

Türkiye’de iki buçuk yıl önce akademisyenler tarafından imzaya açılan ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza koydukları gerekçesiyle yapılan operasyonlar çerçevesinde Kıbrıs’ta yaşayan KKTC yurttaşı bazı imzacı akademisyenlere dönük de Türkiye’ye ayak bastıkları anda yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kanal SİM’in elde ettiği bilgilere göre tatil ya da başka bir amaçla Türkiye’ye giriş yapan bir akademisyen, ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza koyduğu gerekçesiyle Türkiye Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. KKTC uyruklu akademisyen İzmir’de nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldıktan ve hakkında dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medyada ‘Bazı KKTC yurttaşları sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türkiye’de tutuklanıyor’ şeklinde yer alan iddialar ortaya atıldı. Kanal SİM bu iddialar üzerine çeşitli kaynaklara ulaşarak bilgiler aldı.

Sosyal medyada olayın İstanbul’da yaşandığı belirtiliyordu. KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer böyle bir olay yaşanmadığını söyledi. Kanal SİM’e bilgi veren İstanbul Başkonsolosu Yönlüer, “Herhangi bir KKTC yurttaşının sosyal medya paylaşımı yüzünden tutuklandığı ya da gözaltına alındığı yönünde bize yansıyan hiçbir bilgi yok. Olsaydı muhakkak bilgimize gelirdi” dedi.

İstanbul Konsolosluğu’nun verdiği bilgi üzerine Kanal SİM farklı kaynaklara da ulaştı ve bundan kısa süre önce bir KKTC yurttaşının TC Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sorgulandığını saptadı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili olayın İzmir’de yaşandığını belirtti.

Buna göre Kuzey Kıbrıs’taki bir üniversitede görevli bir akademisyen bundan birkaç gün önce ziyaret amacıyla İzmir’e gitti. İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nda polis tarafından alıkonulan akademisyen, 2016 yılı Ocak ayında imzaya açılan ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne koyduğu imza nedeniyle gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hakkında dava okunan akademisyen daha sonra serbest bırakıldı.

‘Barış için Akademisyenler Bildirisi’nde Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri eleştirilerek "Bu suça ortak olmayacağız" denilmişti. Açıklamanın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzacı akademisyenler için ‘müsvedde’, ‘karanlık’, ‘zalim’, ‘alçak’ gibi ifadeler kullanarak ‘ilgili kurumları gereğini yapmaya’ çağırmıştı. Erdoğan'ın bu çağrısının ardından Türkiye genelinde imzacı akademisyenlerden bazıları ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla gözaltına alınmış, çok sayıda akademisyen üniversiteden ihraç edilmişti. Türkiye’deki üniversitelerde görev yaparken hakkında dava açılan ve üniversiteyle ilişiği kesilen Kıbrıslı Türk akademisyenler de var. KKTC’deki üniversitelerde görev yapan KKTC vatandaşı akademisyenler hakkında böyle bir uygulama olduğu ise ilk kez gündeme gelmiş oldu.

Hukuk çevreleri ‘Türkiye’de açılan bir dava çerçevesinde KKTC yurttaşlarının Türkiye’de tutuklanmasının mümkün olduğunu’ belirtiyor.