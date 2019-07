Bir aile DRAMI

15 yaşındaki talihsiz çocuğun tabutu, babasının isteği üzerine çok sevdiği evinin önünden geçirilerek Nergisli Mezarlığı’na taşındı.



17 yaşındaki H.S, ve 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları'nın dayı ve hala çocukları oldukları öğrenilirken, özellikle yaz tatilinde köyde beraber zaman geçirdikleri ve hiç ayrılmadıkları anlatıldı.



Devrim DEMİR

Nergisliye ateş düşüren kazanın ardından 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları dün gözyaşları içinde Nergisli köyünde toprağa verildi. Kazanın ardında acı ve isyan vardı.

Olay yerinde gecenin korkunç yüzü silinmedi. 17 yaşındaki sürücünün aracı ile uçtuğu tarlada dağılan arabanın parçaları, kırılan camlar olay yerinden kaldırılmadı.

H.S., ve Hasan Kusetoğulları’nın aldıkları pideler tarla içine savrulurken, görüntüler can yaktı.

Halasının oğlu ile kebap almak için önceki gece evden çıkan ve 17 yaşındaki yeğeninin kullanımındaki araç ile İnönü köyüne giden Kusetoğulları bir daha evine dönemedi.

Henüz 15 yaşındaki oğullarını kaza sonucu kaybettiklerine inanamayan aile ise dün perişandı.

Nergisli köyü, yaşanan korkunç kazanın ardından yasa boğulurken, küçük Hasan’ın cenazesinde büyük küçük herkes ağladı.

Hasan Kusetoğulları'nın cenaze törenine çok sayıda polisin de katıldığı dikkatlerden kaçmazken, annesinin uzun yıllardır Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde büfe çalıştırdığı öğrenildi.

Talihsiz kazayı duyan herkes dün Nergisli köyüne koşarken, Hasan Kusetoğulları dün yapılan otopsinin ardından öğle namazı sonrası köyünde toprağa verildi.

Nergisli köyünde yaşayanlar, o yolda kazanın ilk olmadığına dikkati çekti.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Sabriye-Kâşif Kusetoğulları daha 15 yaşında olan oğullarının ölümünü kabullenemedi.

Cenazenin köye gelmesi ile isyan eden anne ve babasının sözleri yürek burkarken, küçük Hasan’ın ablası fenalık geçirdi.

Ambulansın hazır beklediği cenazede, aile yakınları güçlükle ayakta durmaya çalışırken, iki evladından birini kaybeden Kâşif Kusetoğulları, “Oğlumu verin, öldürdüler oğlumu” sözleri ile yürekleri dağladı.

Önce evinden geçirildi, omuzlarda mezarlığa taşındı



15 yaşındaki talihsiz çocuğun tabutu, babasının isteği üzerine çok sevdiği evinin önünden geçirilerek Nergisli Mezarlığı’na taşındı.

Tabutun ardından yürümeye dayanamayan anne ve baba yere yığılırken, talihsiz çocuk Nergisli Mezarlığı'na omuzlarda taşındı.

Kaza yerindeki görüntüler can yaktı

Nergisli köyü girişinde önceki gece yaşanan kazanın ardından, YENİDÜZEN kazanın gerçekleştiği olay yerine gitti. Olay yerinde arabadan savrulan parçalar, cam kırıkları ve kan halen dururken, iki yeğenin İnönü köyünden aldıkları kebaplar da tarla içine savruldu. Görüntüler can yakarken, aile yakınları da kaza yerinde gözyaşı döktü.

15 yaşındaki oğullarını beklenmedik şekilde kaybeden Sabriye ve Kaşif Kusetoğulları’nın yakınları köyün sevilen isimlerinden olan ailenin sessiz sakin birileri olduklarını anlattı.

Köyün sevilen isimleriydi

Nergisli köyünde ikamet eden Kusetoğulları ailesinin acı gününde sevenleri ve yakınları onları yalnız bırakmadı. 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları’nın annesinin uzun yıllardır Mağusa Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde büfe çalıştırdığı öğrenilirken, dün cenazede çok sayıda üst düzey polis ve polis memurları da hazır bulundu.

İki yeğeni ölüm ayırdı

YENİDÜZEN, dün acılı ailenin yakınları ile konuştu. 17 yaşındaki H., ve 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları’nın dayı ve hala çocukları oldukları öğrenilirken, özellikle yaz tatilinde köyde beraber zaman geçirdikleri ve hiç ayrılmadıkları anlatıldı.

17 yaşındaki H.S.’nin 8 yaşındayken babasını kaybettiği Nergisli köyünde nenesi ve dedesi ile zaman geçirdiği ifade edilirken, çevresinde arabalara olan tutkunluğu ile tanınıyordu.

H.S.’nin Sedat Semavi Meslek Lisesi'nde okuduğu öğrenilirken, Hasan Kusetoğulları’nın ise geçtiğimiz yıl liseye başladığı bu yıl lise ikinci sınıf öğrencisi olacağı öğrenildi.

Aile ve köy halkı yola çok tepkili

Nergisliye ateş düşüren olayın ardından, köyde kalanlar yolun tehlike saçtığına işaret etti.

Yıllar önce köyün girişinde bebeği ile kaza yapan genç kadının yine bu yolda öldüğünü anımsatan köylüler, yol boyu uyarıcı bir levha bulunmadığını, geceleri zifiri karanlık olduğunu ve yolun düzgün olmadığını kaydetti.

Köye ateş düşüren olayın sorumlusunun yetkililerde olduğunu ifade eden Nergislililer, “Evet 17 yaşında bir çocuk ehliyetsiz yola çıktı. Ama burada esas sorumlu bır yolu unutan yetkililerdir. Yolumuzun hiçbir aydınlatması yok, yolun ciddi bir sorunu var. İki çocuğun hayatı mahvoldu, hesabını kim verecek?”

Mehmet Yalçın: “Bu kader olamaz”

YENİDÜZEN’e konuşan H.S., ve Hasan Kusetoğulları’nın yakın akrabası Mehmet Yalçın, Nergisli köy yolunun ölüm yolu olduğunu ifade etti. Köy yolunda 5 kişinin öldüğünü kaydeden Yalçın, “Bu yolda otlar insan boyuna ulaştı. Her gün bu yolu kullanıyoruz. Bu çocukların ikisi de dayımın torunu, bu kaza kader değil, yol yol değil. Otlar birikmiş, virajı alınca karşıdan gelen araçlar birbirlerini göremez durumda. Ehliyeti yoktu tamam, ama bu onların kaderi olamaz. Çocuğun kanı tarla içinde, bu yolları bizi yok etmek için mi yaptılar? Yetkililer, her gün onlarca can yollarda yitip giderken, evlere ateşler düşüyor. Bu üzüntüleri görün ve empati yapın. Artık trafikte can vermek istemiyoruz” dedi.