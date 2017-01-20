BİR ACAİP İHALE

Krize dönen, tartışmalar nedeniyle de yargıya taşınan Güzelyurt Hastanesi İhalesi Kofalı İnşaat’ın oldu.

Ayşe GÜLER

Müteahhitler Birliği’nin boykot kararı aldığı, krize dönmesi nedeniyle de iptal edilen sonrasında ise mahkemelik olan Güzelyurt Hastanesi İhalesi Kofalı İnşaat’ın oldu.

‘Şaibe’ iddialarıyla gündemden düşmeyen ihaleyle ilgili Merkezi İhale Komisyonu (MİK) geri adım attı.

ILIK: “İHALEYİ ALİ KOFALI KAZANDI, SÖZLEŞME İMZALANACAK”…MİK Başkanı Çelebi Ilık, mahkemenin ‘ihalenin iptaline’ yönelik kararın geçersiz olduğuna dair emir verdiğini, bu nedenle de yasa gereği ihaleyi Kofalı İnşaat’ın kazandığını açıkladı.

Kazanan firma tarafından mahkemeye taşınan ihaleyle ilgili ara emri duruşması önceki gün yapıldı. Savcılık, ‘MİK tarafından ihalenin iptali yönünde alınan kararın ‘HÜKÜMSÜZ VE ETKİSİZ’ olduğuna, bununla birlikte SONUÇ DOĞURMAYACAĞINA’ dair talepte bulundu.

Mahkeme de bu yönde hüküm ve emir vererek, kararı iptal etti.

Mahkeme kararının ardından ihaleyi Kofalı İnşaat’ın kazandığı dün MİK tarafından ilgili firmaya duyuruldu.

‘HÜKÜMSÜZ VE ETKİSİZ’… Ara emri talebinin görüşüldüğü önceki günkü duruşmada Savcılık, ‘MİK tarafından ihalenin iptali yönünde alınan kararın ‘HÜKÜMSÜZ VE ETKİSİZ’ olduğuna, bununla birlikte SONUÇ DOĞURMAYACAĞINA’ dair talepte bulundu. Mahkeme de bu yönde hüküm ve emir verdi

Yasa gereği…

MİK Başkanı Çelebi Ilık, mahkeme kararı doğrultusunda ihaleyi Kofalı İnşaat’ın kazandığını, yasa gereği kazanan firmaya ve Sağlık Bakanlığı’na dün itibariye duyurduğunu YENİDÜZEN’e açıkladı.

SUCUOĞLU: “DAVAYLA İLGİLİ YAZILI KARAR ELİME ULAŞMADI”…Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise dava ile ilgili yazılı bir kararın eline ulaşmadığını söyleyerek, bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili “Önce mahkeme kararı elimize gelecek sonrasında da hukukçularla değerlendireceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise kendisine dava ile ilgili yazılı bir kararın ulaşmadığını söyleyerek, bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili “Önce mahkeme kararı elimize gelecek sonrasında da hukukçularla değerlendireceğiz” dedi.

Karara sert tepki gösteren Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise MİK’in kendi ihalesini tanımadığını, usulsüzlüğün yasal zemine oturtulmaya çalışıldığını savundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

MİK Başkanı Çelebi Ilık: Kazanan firmaya duyurusu yapıldı, sözleşme imzalanacak

Merkezi İhale Komisyonu(MİK) Başkanı Çelebi Ilık, mahkemenin ‘ihalenin iptaline’ yönelik kararın geçersiz olduğuna dair emir verdiğini, bu nedenle de yasa gereği ihaleyi kazanan Ali Kofalı’ya itibariyle duyuru yapıldığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Ilık, , Sağlık Bakanlığı’na da konuyla ilgili bilgilendirdiğini söyleyerek,

Bakanlığın ilgili firma ile sözleşme imzalayacağını belirtti.

SAĞLIK BAKANI NE DÜŞÜNÜYOR?

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu: Önce mahkeme kararı elimize gelecek, sonrasını hukukçularla değerlendireceğiz

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise kendisine dava ile ilgili yazılı bir kararın ulaşmadığını söyleyerek, bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili “Önce mahkeme kararı elimize gelecek sonrasında da hukukçularla değerlendireceğiz” dedi.

MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: Usulsüzlük, yasal zemine oturtulmaya çalışılıyor

Karara sert tepki gösteren Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, MİK’in kendi ihalesini tanımadığını, usulsüzlüğün yasal zemine oturtulmaya çalışıldığını savundu.

Gürcafer, yaşanan gelişmeleri ‘skandal’ olarak değerlendirerek, “Bunun peşini bırakmayacağız. Şark kurnazlığıyla bizi alt etmeye kalkmasınlar” dedi.

Bu konuyla ilgili çok büyük ‘oyun oynanmaya’ çalışıldığını savunan Gürcafer, hukukçularla birlikte süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

GÜRCAFER: “USULSÜZLÜK, YASAL ZEMİNE OTURTULMAYA ÇALIŞILIYOR”… Karara tepki gösteren Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, MİK’in kendi ihalesini tanımadığını, usulsüzlüğün yasal zemine oturtulmaya çalışıldığını savunarak, “Bunun peşini bırakmayacağız. Şark kurnazlığıyla bizi alt etmeye kalkmasınlar” dedi.

Gürcafer, “Konu mütaahite dava açması konusunda telkimde ısrar eden MİK Başkanı’dır. Bu sürecin içerisine şaibeyi katan, buna neden olan MİK Başkanı’dır” diye konuşarak, “Tüm bunlara rağmen de mahkemeye gidip karşı tarafın iddialarına bizim itirazımız yoktur diye beyanda bulunan, devletin aleyhine hüküm çıkması için çaba sarf eden de MİK’tir” dedi.

Kofalı ile ilgili disiplin soruşturması…

İyi İdare Yasası çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını da dile getiren Gürcafer, MİK’in tarafsızlığını yitirdiğini savundu.

Gürcafer, bu durumun sektörde ciddi rahatsızlığa neden olduğunu ifade ederek, “Maliye Bakanı, hükümeti ve Sağlık bakanlığını bu konuda MİK Başkanı yönetiyor. Yaptığımız incelemede bu kanata vardık” dedi.

Öte yandan birliğin aldığı boykot kararına uymayarak, ihaleye teklif veren Kofalı İnşaat direktörü Ali Kofalı ile ilgili disiplin soruşturması açıldığını da açıklayan Gürcafer, “Büyük ihtimalle Kofalı birlikten ihraç edilecek. Karnesi olmadığı için bu işi yapamayacak” şeklinde konuştu.