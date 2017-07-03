BiP’ten yaz sürprizi

Dünyadaki popüler internet uygulamaları arasındaki yerini alan ve her geçen gün büyüyen "BiP"te yenilikler bitmiyor. Turkcell’in BiP uygulaması bu kez iki yeni sürprizle adından söz ettiriyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, BiP indirip aktivasyonunu tamamlayan herkese hediye 1 GB internet hediye edildiği belirtildi. Bu yeni sürprizden, daha önce BiP uygulamasını indirmemiş veya aktivasyonunu tamamlamamış kişiler yararlanabilecek. Ayrıca BiP kullanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler de 5 arkadaşını BiP’li yaparak hediye 5 GB internet kazanabilecek.



BiP’le birlikte internet hediyesi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, kampanya kapsamında verilecek 1 GB internetle ilgili şu bilgilere yer verdi:

“Kampanya kapsamında verilen bir hafta geçerli 1 GB internet hediyesi, hak kazanan müşterilerimizin hatlarına BiP indirip aktif ettikleri gün yüklenecektir. Bu tanım yapıldığında müşterimize SMS yolu ile bilgilendirme mesajı gönderilecektir.”

Kampanyadan nasıl yararlanılır?

Kampanyadan yararlanmak için ne yapılacağına dair şu bilgiler paylaşıldı:

“Cihazınızın işletim sistemine göre Google Play Store veya Apple App Store’dan BiP uygulamasını indiriniz. Sonrasında uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan aktivasyon ekranına telefon numaranızı girerek, aktivasyon için gerekli SMS şifresini isteyiniz. Sonrasında SMS ile gelen kodu BiP uygulaması aktivasyon sayfasında girerek aktivasyonu tamamlayabilirsiniz. Aktivasyon işlemini tamamlamayan, sadece uygulamayı indiren müşterilerimiz kampanyadan yararlanamamaktadır.”

5 arkadaşa, 5 GB

5 arkadaşını BiP uygulaması ile tanıştıranlar da kampanya kapsamında 5 GB internet kazanacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, 5 GB internet kazanmak için yapılması gerekenler şöyle anlatıldı:

“BiP uygulamasının ‘Kişiler’ başlığından ‘Davet Et’ seçeneği seçilir. Bu noktada telefonunuzda irtibat olarak bulunan kişiler arasından BiP’e davet edilmek istenenler seçilir ve en üstte ‘SMS ile Davet’ seçeneği kullanılarak alttaki ‘Davet Et’ butonu tıklanır. Seçtiğiniz kişilere BiP indirme daveti SMS yolu ile gidecektir. SMS yolu dışında davet seçenekleri bu kampanya için kullanılamaz. Telefon rehberinizde bulunan ve hali hazırda BiP kullanmayan, herhangi bir operatörden tüm kullanıcıları BiP indirip aktif etmeye davet edebilirsiniz. Davet ettiklerinizden 5 tanesi BiP indirip aktif ettiği anda hediye 5 GB’ınız hattınıza yüklenecektir.”