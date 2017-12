BiP’le iPhone 8 Plus kazanma şansı

Dünyada, Türkiye’de ve ülkemizde de en popüler internet uygulamaları arasındaki yerini alan ve her geçen gün büyüyen "BiP" uygulaması yeni yılda da en özel ve sürpriz kampanyalarla devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından indirilen BiP uygulaması bu kez yeni yıla özel fırsatlarla 2018 yılına girerken kullanıcılarına şanslı olduklarını hissettirmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, BiP uygulamasını ilk kez indiren veya aktif kullanıcıları arasında yapılacak çekilişle toplamda 4 şanslı kişiye iPhone 8 Plus akıllı telefon kazandıracak. Günümüzün en göz alıcı, yeni ve popüler akıllı telefonu olan ve yoğun ilgi ile karşılanan iPhone 8 Plus (64 GB) yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, daha önce BiP uygulamasını indirmemiş veya indirip SMS ile gelen aktivasyon kodunu kullanarak aktivasyonu tamamlamamış Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarının, 14 ile 31 Aralık tarihleri arasında BiP’i indirip aktif etmeleri durumunda noter huzurunda yapılacak çekiliş ile iPhone 8 Plus şansı yakalayacak 2 kişiden biri olabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca BiP uygulaması olan ve aralık ayı içerisinde uygulamayı aktif kullanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler arasında yapılacak çekilişle de iki şanslı BiP kullanıcısının iPhone 8 Plus kazanma şansı yakalayacağı vurgulandı.

BiP’i yeni aktif eden ve kullanan 4 şanslı isme iPhone 8 Plus

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada kampanyadan yararlanmak için yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“BiP’nız yoksa çekilişe katılabilmeniz için cihazınızın işletim sistemine göre Google Play Store veya App Store'dan telefonunuza BiP uygulamasını indiriniz. Uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan aktivasyon ekranına telefon numaranızı girerek, aktivasyon için gerekli SMS şifresini isteyiniz. SMS ile gelen kodu BiP uygulaması aktivasyon sayfasına girerek işleminizi tamamlayabilirsiniz. Aktivasyon işlemini tamamlamayan, sadece uygulamayı indiren kişiler kampanyadan yararlanamayacaklardır. BiP’i indirerek aktivasyonunu tamamlayarak kampanyaya dahil olcak kişilerin 14 ile 31 Aralık tarihleri arasında bu işlemi yapmaları gerekmektedir. Öte yandan BiP’i daha önceden indirmiş ve aralık ayında aktif kullanmış kişiler arasında yapılacak çekilişe katılabilmek içinse aralık ayı içerisinde BiP’ten diğer BiP kullanıcılarına mesaj göndermiş veya diğer BiP kullanıcılarını uygulama üzerinden aramış olması gerekiyor.”

Çekiliş tarihi 3 Ocak

Kuzey Kıbrıs Turkcell, BiP’in yeni yıl kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, çekilişe hak kazanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler arasında yapılacak çekilişin 3 Ocak 2018 Çarşamba tarihinde noter huzurunda gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, çekilişte kazanan kişilerin isimlerinin internet sitesi kktcell.com’da ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasından duyurulacağı belirtildi.