Binlerce kişi yurtdışına kaçtı

Devrim DEMİR

Salamis Otel’de 10 Mart tarihinde bir Alman turistte görülen Corona Virüsü teşhisi üzerine ülke alarma girdi. Test sonuçlarının pozitif çıkması ile otel karantinaya alınırken, ülkede 10 Mart tarihinden sonra birçok şey değişti.

Bakanlar Kurulu, tedbir amaçlı okullar ve iş yerlerinin 27 Mart tarihine kadar kapatılmasına karar verirken, 10-15 Mart tarihleri arasında Ercan Havaalanı’ndan 111 farklı ülke vatandaşları çıkış yaptı.

Sadece 5 gün içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 23 bin 466 kişinin çıkış yaptığı dikkatlerden kaçmazken, KKTC vatandaşı 2 bin 142 kişinin de çıkış yaptığı gözlemlendi.

21 Mart tarihinden itibaren ise corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ve KKTC’nin karşılıklı olarak uçuşları askıya aldığını duyurdu.

YENİDÜZEN, 10-15 Mart tarihlerini kapsayan Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret kayıtlarını inceledi.

Muhaceret kayıtlarına göre, 29 bin 926 111 farklı ülke vatandaşı Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptı.

111 farklı ülke binlerce kişi çıkış yaptı…

Ercan Havaalanı muhaceret kayıtlarına göre, 10-15 Mart tarihleri arasında binlerce çıkış gerçekleşti.

111 farklı ülkeden binlerce kişi 5 günde ülkeyi terk etti.

Almanya 840, Fransa 398,Afganistan 6, ABD 30, Arjantin 1, Arnavutluk 1, Avustralya 7, Azerbaycan 56, Avusturya 40, Bangladeş 18, Belçika 189, Beyaz Rusya (Belarus) 19, Birleşik Arap emirlikleri 1, Bosna Hersek 1, Bostvana 1, Brezilay 3, Bulgaristan 163, Burundi 2, Cezair 2, çek Cumhuriyeti 5, Çin 10, Danimarka 4, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 9, Dominik Cumhiriyetin’den 1 kişi çıkış yaptı.

Birçoğu öğrenci…

Ülkede hayatın durmasına neden olan Covid-19 salgının ardından ülkede üniversite eğitimi gören binlerce öğrenci adadan ayrıldı.

Polis Muhaceret kayıtlarına göre, 10-15 Mart tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 23 bin 466 kişi ülkeden ayrıldı.

Aynı kayıtlarda, Ekvator 1, Endonezya 4, Eritrea Cumhuriyeti 1, Etopya 1 , Fas 34, Filipinler 8, Filistin 32, Finlandiya 30, Fransa 398, Gambiya 1, Gana 5, Gine Cumhuriyeti 2, Güney Afrika 6, Güney Kıbrıs 15, Gürcistan 20, Hırvatistan 5, Hindistan 8, Hollanda 21, Irak 87, İngiltere 316, İran 47 ve İrlanda 11 kişi çıkış yaptı.

KKTC vatandaşı 2 bin 142 kişi çıkış yaptı…

Aynı tarihler içinde KKTC vatandaşı 2 bin 142 kişi çıkış yaparken, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı 146 kişi ülkeden ayrıldı.

Kayıtlarda, İspanya 7, İsrail 4, İsveç 191, İsviçre 10, İtalya 2, Japonya 6, Kamerun 22, Kanada 12, Katar 2, Kazakistan 61, Kenya 17, Kırgızistan 30, Kolombiya 2, Kosova 13, Letonya 1kişi olarak yer almakta.

Çıkışlar peşi sıra yaşandı…

İncelenen verilerde birçok ülke vatandaşının çıkışları 5 günde içinde peşi sıra gerçekleşti. 10-15 Mart tarihleri arasında Libya 74, Liechtenstein 1, Lübnan 31, Filistin 1, Macaristan 5, Makedonya 2, Malavi 1, Malezya 2, Meksika 2, Mısır 56, Mısır(Filistin) 1, Moldovya 14, Montenagro 1, Mozambic 1, Nambiya 2, Nepal 1, Nijerya 113, Norveç 145, Oman-Umman 5, Özbekistan 39, Pakistan 84, Polonya vatandaşı 19 kişi çıkış yaptı.

5 günde 29 bin 926 kişi çıkış yaptı…

111 farklı ülkeden 5 günde Ercan Havaalanı’ndan 29 bin 926 kişi çıkış yaptı. Salgın riskinin yaşandığı KKTC genelinde, 17 Mart gece yarısı Bakanlar Kurulu aldığı karar doğrultusunda yurt dışından gelen tüm yolculara ‘Karantina’ uygulaması getirdi.

Bu kararın ardından ülkeye giriş yapan 798 yolcu 14 günlük karantina sürecine girdi.