Devrim DEMİR

Ülkede Mart ayında görülen Covid-19 sonrası birçok şey değişti. Çok sayıda iş yeri kapanırken, öğrenci, işçi ve yurttaş olmayan binlerce kişi adadan ayrılmaya devam ediyor.

Önceki gece Girne Turizm Limanı’ndan 800 kişinin ayrıldığı öğrenilirken, Mart ayından bugüne kadar düzenlenen uçuşlarla yaklaşık 50 bin kişinin çıkış yaptı.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, 50 bin 111 farklı ülke vatandaşı Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptı.

Aynı şekilde düzenlenen gemi seferleri ile Mağusa ve Girne Limanlarından on bine yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ülkeden ayrıldı.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgide, yaklaşık 20 bin kişide salgın süresi içinde düzenlenen charter uçuşlarla ülkeye giriş yaptı.

Liman’da izdiham yaşandı…

Ekonomik krize de neden olan salgın sonrası işlerini kaybetme noktasına gelen binlerce kişi ülkeyi terk etti.

Girne Turizm Limanı’ndan önceki gece aralarında ülkede işletmesi olan, çok sayıda casino çalışanının yanı sıra ülkede oturma izni ile bulunan 800 kişi Türkiye’ye dönüş yaptı.

Yüzlerce yolcu, araçları ile önceki gece çıkış yapmak için beklerken Girne Turizm Limanı’nda adeta izdiham yaşandı.

YENİDÜZEN’e konuşan güvenilir kaynaklar, adadan ayrılanların birçoğunun iş yerini kapatmak zorunda olan kişiler olduğu, bunların yanı sıra ülkede çalışma izni ile oturan casino çalışanlarından oluştuğu bilgisi verildi.

111 farklı ülke binlerce kişi çıkış yaptı…

Adada görülen covid-19 sonrası 17 Mart tarihine kadar Ercan’da uçuşlar normal seyrederken, Mart ayı sonuna kadar uçuşlar aralıklı bir şekilde devam etti.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Mart ayı süresince gelen yolcu sayısında ciddi bir düşüş yaşanırken giden yolcu sayısında patlama oldu. Yüzlerce farklı ülkeden binlerce kişi üç ay içinde adayı boşalttı.

İşçiler, öğrenciler, adayı terk etti…

Hayatın durmasına neden olan Covid-19 salgının ardından ülkede üniversite eğitimi gören binlerce öğrenci de adadan ayrıldı.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgide, Mart-13 Haziran tarihleri arasında Ercan Havaalanı’ndan 50 bin kişi çıkış yaptı.

Salgın riskinin yaşandığı KKTC genelinde, 17 Mart gece yarısı Bakanlar Kurulu aldığı karar doğrultusunda yurt dışından gelen tüm yolculara ‘Karantina’ uygulaması getirdi.

Bu kararın ardından ülkeye giriş yapan yaklaşık 20 bin kişi 14 günlük karantina sürecine girdi.